ساخت 46 کلاس درس در مازندران آغاز شد

عبدالوحید فیاضی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دو میلیارد و 300 میلیون تومان از اعتبارات سفر مقام معظم رهبری برای ساخت 28 کلاس درس در نوشهر اختصاص یافت.

وی خاطر نشان کرد: عملیات اجرایی سه پرو‍ژه مدرسه سازی شهرستان نوشهر در قالب 28 کلاس درس روستای علویکلا و حسن آباد نوشهر آغاز شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با اشاره به اینکه 24 کلاس درس متوسطه و راهنمایی از محل اعتبارات سفر رهبری در چالوس ساخته می شود، تصریح کرد: این پرو‍ژه ها در قالب طرح جایگزینی مدارس تخریبی و نوسازی تا سال 90 به بهره برداری می رسد.

فیاضی بیان داشت: ساخت مدرسه راهنمایی امام رضا (ع)و سمیه چالوس آغاز شده که ظرف یک و نیم سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

وی افزود: با افتتاح پروژه های سفر مقام معظم رهبری در چالوس، تعداد کلاسهای درس این شهرستان به 112 کلاس درس خواهد رسید.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران همچنین از اختصاص 9 میلیارد ریال اعتبار برای ساخت مدرسه راهنمایی شش کلاسه منطقه کلاردشت خبر داد و افزود: عملیات اجرایی این پرو‍ژه که مجری آن اداره کل نوسازی بوده دو سال است.

فیاضی یادآور شد: همزمان با سالروز ورود تاریخی مقام معظم رهبری به نوشهر و چالوس، زنگ ولایت در مدارس این دو شهرستان نواخته خواهد شد.

وی افزود: برپایی ایستگاه های صلواتی در مدارس، مسابقه مقاله نویسی نامه ای به مقام معظم رهبری، نقش و اهمیت بصیرت از جمله برنامه های جنبی ادارات آموزش و پرورش نوشهر، چالوس و کلاردشت در سالروز سفر مقام معظم رهبری است.