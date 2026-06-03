تجمیع خیران راهکار رفع فرسودگی مدارس در مازندران است

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف نوری شامگاه چهارشنبه در نشست هماندیشی مدیران آموزش و پرورش شهرستانهای چالوس، نوشهر و کلاردشت و بخشهای مرزنآباد و کجور که در محل دفتر مدیریت آموزش و پرورش شهرستان چالوس برگزار شد، اظهار داشت: مشارکت خیرین فراتر از ساختوساز فیزیکی، بسترساز عدالت آموزشی است.
وی با اشاره به اینکه تجمیع ظرفیتهای خیرین در غرب مازندران میتواند بسیاری از چالشهای فرسودگی مدارس و کمبود تجهیزات را مرتفع سازد، افزود: همافزایی مدیران و حمایت خیرین نیکاندیش، گامهای مؤثری در جهت بهسازی و استانداردسازی مدارس این مناطق برخواهد داشت.
در این نشست، یحیی یوسف پور فرماندار چالوس نیز با بیان اینکه بهرهگیری از توان خیرین میتواند فشار بر منابع دولتی را کاهش دهد، تصریح کرد: همکاری و همافزایی بین مدیران آموزش و پرورش چهار منطقه، یک الگوی موفق برای استفاده از منابع خُرد و کلان خیرین جهت اجرای عدالت آموزشی و توزیع عادلانه امکانات است.
کامران پولادی نماینده مردم شهرستانهای نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی نیز ضمن قدردانی از اهتمام وزیر اسبق آموزش و پرورش، بر آمادگی مجلس برای تسهیل قوانین و حمایتهای لازم در جهت جذب مشارکت خیرین تأکید کرد.
وی گفت: توسعه و بهسازی مدارس، زیربنای توسعه پایدار در منطقه است و مجلس از هر طرحی که منجر به رفع محرومیت آموزشی شود، حمایت خواهد کرد.
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