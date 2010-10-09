یوسا سزاوار جایزه نوبل بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، آلنده گفت: جایزه نوبل سزاوار یوسا بود و من از این بابت خیلی خیلی خوشحالم.
وی افزود: ماریو وارگاس یوسا بیش از یک دهه بود که درذهن اعضای آکادمی سوئد جای گرفته بود چرا که آنها به محاسن او بهعنوان یک نویسنده شگرفت با قریحه داستانسرایی فوقالعاده آگاه بودند و او را روشنفکری با واقعبینی سیاسی و اجتماعی این زمانه میدانستند.
آلنده در پایان گفت: از اینکه او برنده نوبل شده و یکبار دیگر توجه جهان به ادبیات آمریکای لاتین جلب شده است به خود میبالم.
از سال 1990 که اکتاویو پاز جایزه نوبل ادبیات را از آن خود کرد این جایزه تا امسال به هیچ نویسنده اسپانیاییزبانی نرسیده بود. از دیگر نویسندگان آمریکای لاتین که توانستهاند نوبل را به دست آوردهاند میتوان به گابریل گارسیا مارکز از کلمبیا و پابلو نرودا از شیلی اشاره کرد.
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