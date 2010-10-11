تولیدات اداره نغمات به مناسبت میلاد امام رضا(ع)/ ثنای ثقلین تولید شد

مهدی دهقان نیری مدیرکل اداره نغمات آیینی سازمان صدا و سیما و رئیس رادیو نوا در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برنامه این اداره کل برای مناسبت دهه کرامت گفت: رادیو نغمات برنامه های خود را برای اعیاد و مناسبتهای مختلف مذهبی در قالب سه بخش تأمین ، تولید و پخش ارائه می دهد.

وی افزود: واحد تأمین برای تولد امام رضا(ع) برنامه ای با عنوان ثنای ثقلین 22 را در دو لوح فشرده آماده کرده که لوح اول دارای 16 تراک مداحی ذبیح الله ترابی، مهدی میرداماد، حسن خلج، سعید حدادیان و محمود کریمی است.

مدیر کل اداره نغمات آئینی اظهار داشت: لوح دوم ثنای ثقلین 22 با عنوان فراز سخن ارائه شده که در آن سخنرانی های حجت الاسلام ربیعی، حجت الاسلام صدیقی و حجت الاسلام آقا تهرانی قرار گرفته است.

رئیس رادیو نوا در ادامه یادآور شد: درمیان برنامه هایی که برای دهه کرامت میان شبکه ها پخش شده می توان به یک اثر زیارتی اشاره کرد که از سوی واحد تأمین برنامه با عنوان ثنای ثقلین 23 در یک لوح فشرده و 10 تراک ارائه شده است. این 10 تراک دربرگیرنده 2 کار ترکیبی، سه اثر با محوریت صلوات برای امام رضا و 5 مداحی از خلج و میرداماد است.

دهقان نیری گفت: در واحد تولید برای میلاد امام رضا(ع) دو لوح همخوانی با عنوان جلوه جمال 1 و 2 آماده شده است که یکی دارای 12 تراک و دیگری 9 تراک است.

مدیرکل اداره نغمات آیینی سازمان صدا و سیما اضافه کرد: این همخوانی ها از سوی گروه های محراب ، طاها تبی، الوارثین کرج، طوبی، نجم الثاقب، حامد جلیلی و گروه کر صورت گرفته است.