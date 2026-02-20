زمان اردوی نوروزی تیم ملی و دو دیدار تدارکاتی با نیجریه و کاستاریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی محمدنبی، مدیر تیم ملی فوتبال با تشریح برنامه‌های فروردین‌ماه ۱۴۰۵ اعلام کرد بازیکنان تیم ملی پس از پایان رقابت‌های لیگ و جام حذفی، از سوم فروردین وارد اردو شده و برای برگزاری دو دیدار دوستانه در فیفادی راهی اردن خواهند شد.

مدیر تیم ملی فوتبال درباره برنامه‌های پیش‌روی این تیم در نخستین ماه سال ۱۴۰۵ گفت: با توجه به اینکه مسابقات لیگ برتر و جام حذفی تا تاریخ ۲۷ یا ۲۸ اسفندماه ادامه دارد و پس از آن بازیکنان به تعطیلات نوروزی می‌روند، برنامه‌ریزی کردیم اردوی تیم ملی از سوم فروردین‌ماه آغاز شود.

وی ادامه داد: ملی‌پوشان چهارم فروردین به کشور اردن و شهر امان عزیمت خواهند کرد تا در چارچوب فیفادی پیش‌رو دو دیدار تدارکاتی برگزار کنیم.

نبی در خصوص برنامه مسابقات گفت: بر اساس هماهنگی‌های انجام‌شده، تیم ملی روز جمعه ۷ فروردین به مصاف تیم ملی نیجریه خواهد رفت و سپس روز سه‌شنبه ۱۱ فروردین مقابل تیم ملی کاستاریکا صف‌آرایی می‌کند.

مدیر تیم ملی با اشاره به روند هماهنگی این بازی‌ها افزود: در ماه‌های اخیر همکاران ما در فدراسیون تلاش‌های گسترده‌ای انجام دادند و هماهنگی‌های لازم میان چهار فدراسیون صورت گرفت که در نهایت منجر به برگزاری این مسابقات در فیفادی پیش‌رو شد. اطلاع‌رسانی رسمی این رقابت‌ها نیز امروز از سوی هر چهار فدراسیون انجام خواهد شد و همان اطلاعیه‌ها ملاک عمل خواهد بود.

محمدنبی در پایان تأکید کرد: هدف ما استفاده حداکثری از فیفادی و آماده‌سازی هرچه بهتر تیم ملی برای برنامه‌های پیش‌رو است و امیدواریم این دو دیدار محک جدی و مفیدی برای کادر فنی و بازیکنان باشد.