به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در شرایطی که سال ۱۴۰۴ برای صنعت خودرو با مجموعه‌ای از محدودیت‌های بی‌سابقه همراه بود، از جنگ و تشدید تحریم‌ها گرفته تا ناترازی انرژی، تعطیلات گسترده و مشکلات ارزی، گروه صنعتی ایران‌خودرو موفق شد یک ماه پیش از پایان سال، از مرز مجموع تولید سال گذشته خود عبور کند و نقطه عطفی تازه در کارنامه تولیدی خود ثبت کند.

بر اساس آمار رسمی، تا ساعت ۱۳:۴۵ روز ۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۴، تولید سالانه این شرکت از تیراژ کل سال ۱۴۰۳ یعنی ۵۳۸ هزار و ۵۵۰ دستگاه عبور کرده است؛ رکوردی که در حالی به ثبت رسیده که هنوز یک ماه تا پایان سال باقی مانده است. همچنین تولید گروه صنعتی ایران خودرو در همان لحظه به بیش از ۵۴۸ هزار دستگاه رسیده است.

رشد ۱۱ درصدی تولید نسبت به سال گذشته

تولید گروه ایران‌خودرو تا ۲۹ بهمن‌ماه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، رشد ۱۱ درصدی را نشان می‌دهد. این میزان تولید شامل خودروهای سواری، وانت و تجاری است و بیانگر حفظ شتاب تولید در ماه‌های پایانی سال است.

همچنین تحقق ۹۷ درصدی برنامه تولید در سطح گروه و تحقق ۹۷ درصدی برنامه تولید در بخش سواری و وانت نشان می‌دهد برنامه‌ریزی تولید در این مجموعه با دقت و انسجام بالایی دنبال شده است.

جهش سهم بازار

همزمان با افزایش تیراژ، سهم تولید ایران‌خودرو در بازار نیز رشد قابل توجهی داشته است. سهم تولید این شرکت در بخش خودروهای سواری از ۴۵ درصد در پایان سال ۱۴۰۳ به ۵۸ درصد در ۱۰ ماهه نخست امسال افزایش یافته است. سهم تولید در مجموع خودروهای سواری و تجاری از ۴۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۳ به ۵۳ درصد در ۱۰ ماهه ۱۴۰۴ رسیده است.

سهم ماهانه تولید ایران‌خودرو در بخش سواری در جهشی معنادار از ۴۸ درصد در بهمن ۱۴۰۳ به ۶۳ درصد در دی‌ماه افزایش یافته است. در مجموع سهم ماهانه خودروهای سواری و تجاری نیز از ۴۳ درصد در بهمن ۱۴۰۳ به ۵۸ درصد در دی ماه سال جاری رسیده است. اعدادی که بیانگر تقویت جایگاه این خودروساز در بازار داخلی است.

ثبت این رکورد در سالی که صنعت خودرو با محدودیت‌های شدید انرژی، نوسانات ارزی، افزایش هزینه‌های تولید و محدودیت‌های بین‌المللی روبه‌رو بوده، اهمیت دوچندان دارد. عبور از تیراژ سال گذشته در حالی که هنوز سال به پایان نرسیده، نشان می‌دهد مسیر افزایش تولید در این شرکت تثبیت شده و ظرفیت عملیاتی خطوط تولید به سطح پایدارتری رسیده است.

بر این اساس، اگر روند فعلی در اسفندماه نیز ادامه یابد، انتظار می‌رود رکورد نهایی تولید سال ۱۴۰۴ با فاصله قابل توجهی از سال گذشته به ثبت برسد. رکوردی که می‌تواند یکی از مهم‌ترین نقاط عطف تولیدی این خودروساز در سال‌های اخیر محسوب شود.