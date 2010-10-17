توجیه های قانونی و عاطفی وزیر برای سه اقدام اخیر آموزش و پرورش

وزیر آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار مهر در پاکدشت، با طرح این سئوال که "مگر کسی داشته ایم که اخراج کنیم؟" گفت: این 23 هزار نفر کارمند شرکتها بوده اند و در حال حاضر نیز 480 هزار نفر در سطح کشور وجود دارند که این گونه هستند.

خبرنگار مهر پرسید "یعنی این افراد معلم نبوده اند؟" که او اظهار داشت: این نیروها به عنوان شرکتی، کار آموزشی می کردند و از طرف شرکتهای خدماتی به عنوان معلم، ورود پیدا کرده بودند.

حاجی بابایی تأکید کرد: چون شرکتهای خدماتی در آموزش و پرورش به کلی منحل شدند، باید این افراد به شکلی به کار گرفته می شدند.

وی افزود: حالت اول این بود که باید آنها به عنوان "کار معیّن" فعالیت می کردند که قانون، این امر را برای تدریس در کلاس ممنوع کرده است واین نوع کار فقط برای امور خدماتی است.

این مسئول ادامه داد: حالت دوم این بود که آنها به عنوان حق التدریس به کار گرفته شوند که در این خصوص قانون از 15 آبان 1387 به کارگیری هرگونه حق التدریس را ممنوع کرده است.

راهکار قانونی ارائه دهید تا اجرا کنیم

وی با طرح این پرسش که "به چه صورت باید این نیروها را استخدام کنیم؟" اظهار داشت: شما یک راهکار قانونی ارائه دهید تا آن را اجرا کنیم.

عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی افزود: وزارت آموزش و پرورش و مجلس شورای اسلامی علاقمند و پیگیر هستند تا این مشکل حل شود.

وی تأکید کرد: برخی از این افراد بین شش ماه تا یکسال در آموزش و پرورش فعالیت داشته اند و برخی دیگر حدود 12 سال به عنوان مربی کودک مشغول بوده اند، کسانی نیز بین هشت تا 9 سال به عنوان آموزشیار نهضت سوادآموزی فعال بوده اند.

این مسئول ارشد افزود: افرادی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و عده ای در آموزشگاههای غیردولتی فعالیت داشته اند و همه اینها حدود 480 هزارنفر هستند.

وی یادآور شد: باید ساز و کاری برای وضعیت شغلی این نیروها تدبیر شود که به همین دلیل مجلس طرحی یک فوریتی مصوب کرد تا با پیگیری های مجلس و آموزش و پرورش، این مشکل حل شود.

باید موانع قانونی برداشته شود

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: باید موانع قانونی فعالیت این نیروها برداشته شود و هنگامی که زمینه ها فراهم شده و مشکل قانونی نباشد، به طور حتم فکری به حال آنها خواهد شد.

وی تأکید کرد: چگونه ممکن است نیروهای شرکتی "حق التنظیف" با راهکار قانونی مشخص به عنوان نیروهای "کارمعیّن" مشغول کار شوند ولی اراده ای برای حل مشکلات نیروهای لیسانس و فوق لیسانس نباشد؟

استفاده از معلمان بازنشسته قانونی است

حاجی بابایی در خصوص جایگزینی معلمان بازنشسته به جای معلمان اخراجی هم گفت: قانون مدیریت خدمات کشوری این اجازه را داده که در سراسر کشور برای امر تدریس، تا هشت ساعت از معلمان بازنشسته در نقاطی که نیاز وجود دارد، استفاده شود.

وزیر آموزش و پرورش اضافه کرد: به طور مثال در شهر یا روستایی در هر نقطه کشور هشت ساعت دبیر ریاضی نیاز است که این هشت ساعت باید از طریقی استفاده شود که قانون اجازه داده است.

وی افزود: در این خصوص می توان از نیروهای نهضت سوادآموزی به شرط داشتن لیسانس، حق التدریسی های آموزش و پرورش، معلمانی که وقت آزاد داشته باشند به عنوان اضافه کار و بازنشستگان تا هشت ساعت در هفته استفاده کرد.

عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد: تمام کارهایی که این روزها در آموزش و پرورش انجام می شود در مجرای قانون است و اگر روزی کسی پیدا شود که کارهای وزیر را مغایر با قانون بداند و مدرکی داشته باشد، او حق دارد.

100 هزار شغل جدید ایجاد شده است

وی افزود: در طول 10 ماه اخیر صد هزار شغل جدید ایجاد شده که شامل 40 هزار استخدام با آزمون، استخدام 30 هزار حق التدریسی و 30 هزار نفر حق التنظیفی های آموزش و پرورش است.

حاجی بابایی خاطرنشان کرد: حق التدریسی ها کار موقت و روزمره داشتند که امنیت شغلی برای آنها وجود نداشت و با استخدام آنها گام مهمی برداشته شد.

وی ادامه داد: حق التنظیف ها نیز به عنوان نیروی خدماتی با شرکتها همکاری می کردند که به صورت "کارمعیّن" با آموزش و پرورش قرارداد بستند.

این مسئول یادآور شد: دو دسته آخر، از اول مهر به بعد احساس امنیت شغلی بیشتری دارند و احساس می کنند که می توانند تشکیل زندگی داده و به آینده زندگی شان مطمئن تر باشند، خانواده های آنها نیز احساس آرامش بیشتری پیدا کرده اند.

وی افزود: در همین راستا آموزش و پرورش نیز از ثبات بیشتری در زمینه کارهای تخصصی برخوردار شده است زیرا بیش از 70 هزار نفر از استخدامیهای جدید آموزش و پرورش، مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته های مورد نیاز این مجموعه دارند.

توجیه عاطفی وزیر در مقابل سئوال خبرنگار مهر

وزیر آموزش و پرورش در واکنش به این سئوال خبرنگار مهر که "چرا بر خلاف قانون مدیریت خدمات کشوری که تأکید دارد هر معلم باید 44 ساعت کار کند که 24 ساعت آن تدریس است و 20 ساعت آن راهنمایی دانش آموزان، تصحیح ورقه، مشاوره و..، برخی از معلمان 20 ساعت فوق الذکر را در شیفت دوم تدریس می کنند؟" جواب قانع کننده ای نداد و تنها به یک توجیه عاطفی اکتفا کرد.

حاجی بابایی عنوان کرد: استادان دانشگاه هم دو تا سه برابر تدریس اضافه دارند ولی دیوار معلمان کوتاه است.

وی افزود: این سئوالها را در مورد معلمان می پرسند اما به طور مثال در مورد شرکت نفتی ها، اساتید دانشگاه و... نمی پرسند.

این مسئول ادامه داد: درباره معلمان می پرسند چرا اضافه کار، چرا تدریس، چرا یک افطاری بعد از سالها و... اما در مورد دیگران چنین سئوالاتی مطرح نمی شود.

وی تأکید کرد: دیوار معلمان باید بلند شود و ارج و قرب آنها در جامعه چنان افزایش یابد که این گونه مسائل بزرگنمایی نشود.

در این مورد ، گویا وزیر آموزش و پرورش فراموش کرد که در مورد خلاف قانون بودن 20 ساعت تدریس اضافه معلمان بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری توضیح قانع کننده ای ارائه دهد و لذا تنها توجیه عاطفی کرد.