اضطراب شایعترین اختلال روانی شهرنشینان

به گزارش خبرنگار مهر، هفته ملی بهداشت روان در ایران با شعار "سلامت روان و بیماریهای مزمن جسمی نیاز به مراقبتهای ادغام یافته و مستمر دارند" از 24 مهر ماه آغاز می‌شود.

روانپزشکان و روانشناسان بر این باور و عقیده اند که سلامت روان افراد جامعه از اولویت بالایی در نظام سلامت هر جامعه ای برخوردار است. به طوری که اگر مشکلات روانی بر سلامت افراد غلبه کند، خسارتها و هزینه های آن به مراتب سنگین تر از هزینه هایی است که بابت درمان بیماریهای جسمی افراد پرداخت می شود.

در این بین سلامت افراد شهرنشین بیش از دیگر افراد جامعه تهدید می شود. زیرا زندگی شهری باعث شده این افراد مدام در معرض فشارهای روحی و روانی ناشی از تامین هزینه های زندگی، ترافیک، کار و... باشند. همین موضوع باعث فرسودگی بیش از حد روان انسانها و کاهش توانایی آنها در مقابل استرس می شود.

دکتر پرویز مظاهری، دبیر انجمن روانپزشکان ایران از اضطراب به عنوان شایعترین اختلال روانی شهرنشینان به خصوص در کلانشهر تهران نام می برد و می گوید: وقتی سلامت جسمانی نباشد تنها یک نفر و آن بیمار است که مشکل پیدا می کند و می بایست درد را تحمل کند اما وقتی سلامت روان یک نفر دچار اختلال می شود، بیمار و خانواده و حتی جامعه دچار مشکل می شوند.

بر اساس گزارشهای وزارت بهداشت، 5 تا 10 درصد شیوع بیماریهای روانی در کشورمان را افسردگی تشکیل می دهد که با این وجود هفت تا هشت میلیون نفر از جمعیت کشور افسرده هستند.

سیدمحمد مومنی، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی با اشاره به آمارهای منتشره در ارتباط با شیوع بالای اختلالات روانی در کشور که 15 تا 20 میلیون نفر از مردم جامعه را درگیر کرده است، می گوید: بیمه خدمات روانشناسی و مشاوره از ضروری ترین نیازهای هر جامعه است. زیرا پرداخت هزینه های مشاوره برای همه افراد جامعه امکان ندارد که همین مسئله مانع از استفاده مردم از خدمات بهداشت روانی می شود.

به گفته روانپزشکان، ابتلا به اختلالاتی از قبیل افسردگی و اضطراب در تهران بیشتر در سنین 15 تا 44 سالگی‌ بروز پیدا می‌کند. این در حالی است که نتایج یک نظرسنجی در شهر تهران نشان می دهد 42 درصد افراد اغلب شاد، 30 درصد گاهی اوقات شاد و گاهی غمگین و 28 درصد مابقی همیشه غمگین هستند.

نخستین روز از هفته ملی بهداشت روان (24 تا 30 مهر ماه) با عنوان "سلامت روان و نوجوانان و جوانان" نامگذاری شده است. همچنین عناوین "سلامت و رسانه"، "سلامت روان و نشاط اجتماعی"، "سلامت روان و بیماریهای مزمن"، "سلامت روان و زنان"، "سلامت وان و سالمندان" و "سلامت روان و شهرنشینی" به ترتیب برای سایر روزهای هفته ملی بهداشت روان در نظر گرفته شده است.

روانپزشکان جامعه از مشکلات اقتصادی به عنوان عامل مهم شیوع اختلالات روانی در تهرانیها نام می برند و معقتدند که تفاوت فاحش درآمدی در پایتخت و افزایش فاصله طبقاتی به‌ هیچ عنوان قابل تحمل و دفاع نیست و اختلالات رفتاری زیادی را به‌ وجود آورده که در چنین وضعیتی متاسفانه اکثر مردم تهران عصبی و عبوس شده‌اند و نشاط و سر‌‌زندگی در بین آنها کمتر دیده می‌شود.

دکتر حسن امامی رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه سلامت روان یکی از اولویتهای مهم این وزارتخانه است می گوید: بار بیماریهای روانی اجتماعی در جامعه تقریبا مقام اول یا دوم را دارد و در برخی مطالعات تا 20 درصد جامعه را به نوعی گرفتار می کند. بر این اساس باید برنامه‌ ها را گسترش داد تا بتوان به این بار عظیم بیماریهای فائق آییم.

دکتر حسن صمدی، متخصص روانپزشکی کودک با عنوان این مطلب که اضطراب باعث می شود سلامت جسم و روح فرد به خطر بیفتد، می گوید: تحقیقات علمی نشان می دهد اضطراب حتی باعث مرگ و میر می شود و تاثیر آن روی بیماریهای قلبی، عروقی، پوست و حتی اختلالات جسمی و حرکتی نیز دیده شده است.

آنچه مسلم است به دنبال تغییر شیوه و روش زندگی و تبعیت از مظاهر مدرنیته و جوامع توسعه یافته در کشورهای در حال توسعه که مشکلات خاص خود را دارند، باعث شده زندگی در این محیطها همراه با اضطراب و استرس باشد. بروز و تدام چنین وضعیتی علاوه بر اینکه هزینه های زیادی برای نظام سلامت جامعه در پی دارد، می تواند آثار روحی و اجتماعی ناگواری به دنبال داشته باشد که هرگز نتوان با پول آن را جبران کرد.

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گزارش از حبیب احسنی پور



