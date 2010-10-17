پیشرفت 70 درصدی نصب اولین دیوار صوتی در بزرگراه شهید چمران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کریم شفیعی با بیان این مطلب اظهار کرد: نصب نخستین دیوار صوتی شفاف کشور در بزرگراه شهید چمران به طول 700 مترو و ارتفاع 5/6 متر از مقابل نمایشگاه گل و گیاه تا ورودی بزرگراه جلال آل احمد در حال اجراست که تا کنون حدود 70 درصد این پروژه پیشرفت فیزیکی داشته و در تلاشیم تا بهمن ماه این طرح را تکمیل کنیم.

وی با تاکید براینکه نصب دیوارهای صوتی از جمله مهمترین راهکارها در کنترل و کاهش آلودگی صوتی هستند گفت: مطالعات نصب دیوار صوتی شفاف در بزرگراه شیخ فضل الله در منطقه 2 نیز در دست مطالعه است که امیدواریم سال آینده دومین دیوار صوتی استاندارد کشور در این بزرگراه نصب و راه اندازی شود.

معاون شهردار منطقه 2 در ادامه آلودگی صوتی را یکی از مخرب ترین آلاینده های زیست محیطی دانست افزود: شرکت کنترل کیفیت هوا مقرر است دستگاه هایی را برای اندازه گیری میزان آلایندگی صوتی محدوده نصب دیوار شفاف صوتی در بزرگراه شهید چمران به کارگیری کند تا مشخص شود که به صور دقیق نصب این دیوارهای شفاف و شیسه ای که دوجداره و نشکن هستند تا چه حد در کاهش میزان آلایندگی صوتی مناطق مسکونی مجاور بزرگراه چمران تاثیر گذار بوده است.



