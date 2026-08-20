به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان تهران، حسن عباس نژاد در تشریح این خبر اظهار داشت: تجربه رایگان شدن مترو و اتوبوس در تهران نشان داد که ایجاد مشوق برای استفاده از حملونقل عمومی میتواند زمینه افزایش سهم سفرهای عمومی و کاهش وابستگی به خودروهای شخصی را فراهم کند و از این مسیر، مصرف سوخت در بخش حملونقل و انتشار آلایندههای ناشی از تردد خودروها را کاهش دهد. گزارشهای منتشرشده درباره این تجربه نیز بر افزایش استقبال از حملونقل عمومی و آثار آن بر کاهش ترافیک و مصرف سوخت تأکید داشتهاند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران افزود: از منظر زیستمحیطی، کاهش تردد خودروهای شخصی بهویژه در معابر پرترافیک، میتواند به کاهش انتشار آلایندههایی همچون ذرات معلق، اکسیدهای نیتروژن، مونوکسیدکربن و ترکیبات آلی فرار کمک کند و در صورت استمرار و فراگیر شدن این تغییر رفتار، آثار آن در بهبود کیفیت هوای شهر قابل توجه خواهد بود.
وی با اشاره به فرارسیدن نیمه دوم سال و افزایش احتمال وقوع شرایط پایدار جوی و انباشت آلایندهها در تهران گفت: در ماههای سرد سال، مدیریت تقاضای سفر و کاهش انتشار از منابع متحرک اهمیت مضاعفی پیدا میکند؛ زیرا در شرایط سکون و پایداری جو، آلایندههای منتشرشده از منابع مختلف، بهویژه منابع متحرک، با سرعت کمتری از محدوده شهری خارج شده و امکان افزایش غلظت آلایندهها در سطح تنفسی شهروندان افزایش مییابد.
عباس نژاد ادامه داد: در شرایط اضطرار آلودگی هوا، مجموعهای از اقدامات باید بهصورت همزمان و هماهنگ اجرا شود و تقویت و تسهیل استفاده از حملونقل عمومی یکی از اقدامات مهم در مدیریت منابع متحرک انتشار آلودگی است. در چنین شرایطی، فراهم کردن امکان دسترسی آسانتر، ارزانتر و گستردهتر شهروندان به مترو و اتوبوس میتواند به کاهش استفاده از خودروهای شخصی و در نتیجه کاهش انتشار آلایندهها کمک کند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران تأکید کرد: البته رایگان شدن حملونقل عمومی بهتنهایی راهکار کامل برای حل معضل آلودگی هوای تهران نیست، بلکه باید آن را در کنار توسعه و نوسازی ناوگان، افزایش ظرفیت مترو و اتوبوس، کاهش سرفاصله حرکت، ارتقای کیفیت خدمات، مدیریت ترافیک، کنترل معاینه فنی و برخورد با خودروهای آلاینده و اجرای سایر تکالیف دستگاههای مسئول در قانون هوای پاک دنبال کرد.
او افزود: سیاستهای کاهش مصرف سوخت و کاهش انتشار آلایندهها زمانی اثربخشی بیشتری خواهند داشت که با دادههای دقیق و قابل پایش همراه باشند. بنابراین، ارزیابی میزان تغییر در تعداد سفرهای حملونقل عمومی، کاهش تردد خودروهای شخصی، میزان صرفهجویی در مصرف سوخت و تغییرات غلظت آلایندههای هوا باید بهصورت مستمر انجام شود تا بتوان اثر واقعی این سیاست را بر کیفیت هوای تهران اندازهگیری کرد.
این مقام مسئول در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به احتمال افزایش روزهای ناسالم هوا در نیمه دوم سال، هر اقدامی که بتواند سهم حملونقل عمومی را افزایش و سفر با خودروی شخصی را کاهش دهد، از منظر مدیریت آلودگی هوا حائز اهمیت است و ضروری است دستگاههای مسئول، موضوع حملونقل عمومی را بهعنوان یکی از مؤلفههای مهم برنامه مدیریت شرایط اضطرار آلودگی هوای تهران مورد توجه جدی قرار دهند.
وی تصریح کرد: کاهش مصرف سوخت، کاهش انتشار آلایندهها، کاهش ترافیک و ارتقای سلامت شهروندان، اهداف بههمپیوستهای هستند که تحقق آنها نیازمند سیاستگذاری هماهنگ و استمرار اقدامات در حوزه حملونقل عمومی است.
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