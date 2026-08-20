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۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۴۷

رایگان شدن حمل‌ونقل عمومی؛ فرصتی برای کاهش مصرف سوخت

رایگان شدن حمل‌ونقل عمومی؛ فرصتی برای کاهش مصرف سوخت

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره به تجربه رایگان شدن مترو و اتوبوس در تهران، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت حمل‌ونقل عمومی به‌عنوان یکی از ابزارهای مؤثر در کاهش مصرف سوخت تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان تهران، حسن عباس نژاد در تشریح این خبر اظهار داشت: تجربه رایگان شدن مترو و اتوبوس در تهران نشان داد که ایجاد مشوق برای استفاده از حمل‌ونقل عمومی می‌تواند زمینه افزایش سهم سفرهای عمومی و کاهش وابستگی به خودروهای شخصی را فراهم کند و از این مسیر، مصرف سوخت در بخش حمل‌ونقل و انتشار آلاینده‌های ناشی از تردد خودروها را کاهش دهد. گزارش‌های منتشرشده درباره این تجربه نیز بر افزایش استقبال از حمل‌ونقل عمومی و آثار آن بر کاهش ترافیک و مصرف سوخت تأکید داشته‌اند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران افزود: از منظر زیست‌محیطی، کاهش تردد خودروهای شخصی به‌ویژه در معابر پرترافیک، می‌تواند به کاهش انتشار آلاینده‌هایی همچون ذرات معلق، اکسیدهای نیتروژن، مونوکسیدکربن و ترکیبات آلی فرار کمک کند و در صورت استمرار و فراگیر شدن این تغییر رفتار، آثار آن در بهبود کیفیت هوای شهر قابل توجه خواهد بود.

وی با اشاره به فرارسیدن نیمه دوم سال و افزایش احتمال وقوع شرایط پایدار جوی و انباشت آلاینده‌ها در تهران گفت: در ماه‌های سرد سال، مدیریت تقاضای سفر و کاهش انتشار از منابع متحرک اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند؛ زیرا در شرایط سکون و پایداری جو، آلاینده‌های منتشرشده از منابع مختلف، به‌ویژه منابع متحرک، با سرعت کمتری از محدوده شهری خارج شده و امکان افزایش غلظت آلاینده‌ها در سطح تنفسی شهروندان افزایش می‌یابد.

عباس نژاد ادامه داد: در شرایط اضطرار آلودگی هوا، مجموعه‌ای از اقدامات باید به‌صورت همزمان و هماهنگ اجرا شود و تقویت و تسهیل استفاده از حمل‌ونقل عمومی یکی از اقدامات مهم در مدیریت منابع متحرک انتشار آلودگی است. در چنین شرایطی، فراهم کردن امکان دسترسی آسان‌تر، ارزان‌تر و گسترده‌تر شهروندان به مترو و اتوبوس می‌تواند به کاهش استفاده از خودروهای شخصی و در نتیجه کاهش انتشار آلاینده‌ها کمک کند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران تأکید کرد: البته رایگان شدن حمل‌ونقل عمومی به‌تنهایی راهکار کامل برای حل معضل آلودگی هوای تهران نیست، بلکه باید آن را در کنار توسعه و نوسازی ناوگان، افزایش ظرفیت مترو و اتوبوس، کاهش سرفاصله حرکت، ارتقای کیفیت خدمات، مدیریت ترافیک، کنترل معاینه فنی و برخورد با خودروهای آلاینده و اجرای سایر تکالیف دستگاه‌های مسئول در قانون هوای پاک دنبال کرد.

او افزود: سیاست‌های کاهش مصرف سوخت و کاهش انتشار آلاینده‌ها زمانی اثربخشی بیشتری خواهند داشت که با داده‌های دقیق و قابل پایش همراه باشند. بنابراین، ارزیابی میزان تغییر در تعداد سفرهای حمل‌ونقل عمومی، کاهش تردد خودروهای شخصی، میزان صرفه‌جویی در مصرف سوخت و تغییرات غلظت آلاینده‌های هوا باید به‌صورت مستمر انجام شود تا بتوان اثر واقعی این سیاست را بر کیفیت هوای تهران اندازه‌گیری کرد.

این مقام مسئول در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به احتمال افزایش روزهای ناسالم هوا در نیمه دوم سال، هر اقدامی که بتواند سهم حمل‌ونقل عمومی را افزایش و سفر با خودروی شخصی را کاهش دهد، از منظر مدیریت آلودگی هوا حائز اهمیت است و ضروری است دستگاه‌های مسئول، موضوع حمل‌ونقل عمومی را به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های مهم برنامه مدیریت شرایط اضطرار آلودگی هوای تهران مورد توجه جدی قرار دهند.

وی تصریح کرد: کاهش مصرف سوخت، کاهش انتشار آلاینده‌ها، کاهش ترافیک و ارتقای سلامت شهروندان، اهداف به‌هم‌پیوسته‌ای هستند که تحقق آنها نیازمند سیاست‌گذاری هماهنگ و استمرار اقدامات در حوزه حمل‌ونقل عمومی است.

کد مطلب 6922538

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