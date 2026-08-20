به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست عصر پنجشنبه در آیین تجلیل از خانواده شهدای جنگ ۱۲ روزه، با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان اظهار کرد: شهدای این جنگ در شرایطی دشوار و در حالی که دشمن از تجهیزات و فناوریهای پیشرفته نظامی برخوردار بود، با فداکاری و رشادت در میدان دفاع از کشور حاضر شدند.
وی افزود: ایثار و ازخودگذشتگی شهدا نشان داد ملت ایران در برابر تهدید و تجاوز دشمن عقبنشینی نمیکند و با تکیه بر روحیه مقاومت و فداکاری، از کشور و ارزشهای خود دفاع خواهد کرد.
تکریم خانواده شهدا وظیفه مسئولان است
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به جایگاه خانوادههای شهدا ادامه داد: شهدای جنگ ۱۲ روزه در شرایطی که در اوج غربت قرار داشتند، جان خود را برای دفاع از میهن، اسلام و نظام تقدیم کردند و امروز وظیفه ماست که در مناسبتهای مختلف از خانوادههای آنان قدردانی و تجلیل کنیم.
سرمست با قدردانی از نمایندگی و دفتر آیتالله العظمی سیستانی در ایران، بهویژه آیتالله شهرستانی، گفت: برگزاری برنامههای تکریم خانواده شهدا با حمایت و عنایت ایشان، سابقه داشته و در دیدارهای انجامشده نیز بر ضرورت توجه و حمایت از خانوادههای معظم شهدا تأکید شده است.
وی خاطرنشان کرد: برای خانواده شهدای جنگهای تحمیلی اخیر نیز برنامههای مختلفی برگزار شده و برگزاری مراسم امروز در راستای تداوم همین رویکرد و ادای احترام به خانوادههای این شهیدان است.
مسئولیت در برابر خانواده شهدا فراتر از برگزاری مراسم است
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به همزمانی این آیین با چهلمین روز تدفین شهید قائد امت، این مراسم را فرصتی برای پاسداشت مقام شهیدان و تکریم خانوادههای آنان عنوان کرد.
سرمست با بیان اینکه سخن گفتن در برابر خانواده شهدا آسان نیست، تصریح کرد: این خانوادهها بیش از آنکه اهل سخن باشند، اهل عمل هستند و با تقدیم عزیزان خود، نقششان را در دفاع از میهن و ارزشهای اسلامی به اثبات رساندهاند.
وی تأکید کرد: مسئولان در برابر خانواده شهدا وظیفهای جز حمایت، پشتیبانی و خدمت ندارند و باید در عمل قدردان فداکاری آنان باشند.
استاندار آذربایجان شرقی در پایان گفت: برگزاری آیینهای تجلیل تنها بخشی از وظیفه ما در برابر عظمت فداکاری شهدا و خانوادههای آنان است و مسئولیت مسئولان در قبال این خانوادهها بسیار فراتر از این برنامههاست.
نظر شما