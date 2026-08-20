به گزارش خبرنگار مهر، آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ با شرکت یک میلیون و ۷۰ هزار و ۲۴۱ متقاضی در روزهای ۲۹ و ۳۰ مرداد ماه برگزار می‌شود.

آزمون گروه‌ آزمایشی علوم تجربی در صبح روز پنجشنبه و آزمون گروه های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی در عصر روز پنجشنبه ۲۹ مرداد برگزار شده اند و آزمون گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی در صبح روز جمعه ۳۰ مرداد برگزار می‌شود.

آزمون گروه آزمایشی زبان های خارجی بعد از ظهر پنجشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ با حضور ۹۰ هزار و ۱۷۳ نفر داوطلب برگزار شد. از این تعداد ۶۲ هزار و ۴۸۰ نفر معادل ۶۹ درصد زن و ۲۷ هزار و ۶۹۳ نفر معادل ۳۱ درصد مرد بودند. داوطلبان باید به ۷۰ سوال در مدت ۱۰۵ دقیقه پاسخ می دادند.

دفترچه سوالات آزمون گروه آزمایشی زبان های خارجی شامل دفترچه ۱ ویژه متقاضیان زبان انگلیسی (۷۰ سوال - ۱۰۵ دقیقه) و دفترچه ۱ ویژه متقاضیان زبان های غیر انگلیسی (آلمانی فرانسه، روسی و ایتالیایی) (۷۰ سوال - ۱۰۵ دقیقه) است که در سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است.

همچنین دفترچه ۲ ویژه متقاضیان دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی (۴۰ سوال - ۶۰ دقیقه) به داوطلبان داده شد که در سایت منتشر نشده است.

همچنین آزمون گروه آزمایشی هنر بعد از ظهر پنجشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ از ساعت ۱۴ (۲ بعدازظهر) با حضور ۶۴ هزار و ۹۹۹ نفر شرکت کننده برگزار شد که از این تعداد ۵۰ هزار و ۵۰۹ نفر معادل ۷۸ درصد زن و ۱۴ هزار و ۴۹۰ نفر معادل ۲۲ درصد مرد بودند. داوطلبان باید به ۱۰۰ سوال در مدت ۱۱۵ دقیقه پاسخ دهند.

دفترچه سوالات آزمون گروه آزمایشی شامل دفترچه ۱ درک عمومی هنر درک عمومی ریاضی - فیزیک و خلاقیت تصویری و تجسمی (۱۰۰ سوال - ۱۱۵ دقیقه) است که در سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است. دفترچه ۲ ویژه متقاضیان دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی (۴۰ سوال - ۶۰ دقیقه) هنوز در دسترس نیست.

براساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور کلید اولیه آزمون های سراسری و پذیرش دانشجو معلم سال ۱۴۰۵ عصر روز یکشنبه اول شهریورماه ۱۴۰۵ بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار می گیرد و داوطلبان می توانند از تاریخ مذکور هرگونه مطلبی در خصوص سوالات و کلید آزمون دارند، منحصرا از طریق سیستم پاسخگویی الکترونیکی به سازمان سنجش اعلام کنند.