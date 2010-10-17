به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، سردارعلیرضا عادلی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: 84 نقطه حادثه خیز در جاده های اصلی این استان شناسایی و جهت برطرف کردن آنها به مسئولین امر اعلام شده است.

وی با اشاره به افزایش 16 درصدی تصادفات و 29 درصدی تلفات جاده ای در شش ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، بیان کرد: محورهای یاسوج به سمیرم، دهدشت به بهبهان و گچساران به بابامیدان بیشترین میزان تصادفات را به خود اختصاص داده اند.

فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد همچنین اظهار داشت: طبق بررسیهای انجام شده، 54 درصد وقوع تصادفات درون شهری در این استان توسط رانندگان جوان اتفاق افتاده است.

عادلی بیان داشت: لازم است برای تسهیل ترافیک در معابر درون و برون شهری و همچنین ایجاد پایانه‌ها و ایستگاه‌های مسافربری، مردم همکاری بیشتری با پلیس داشته باشند.

وی در پایان نسبت به ساماندهی صنوفی که در حاشیه معابر درون شهری و برون‌شهری استان راه‌اندازی شده‌اند، تاکید کرد.