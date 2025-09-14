به گزارش خبرنگار مهر، عیسی شهامت عصر یکشنبه در شورای راهبری تصادفات از کاهش ۲۳ درصدی تصادفات فوتی از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و گفت: اگرچه حتی تلف شدن یک نفر نیز بسیار دردناک و غیرقابل قبول است، اما این کاهش، امیدوارکننده بوده و بدون تردید حاصل تلاش و عملکرد تمامی دستگاه‌های ذی‌مدخل، از کارشناسان تا مدیران و کلیه عوامل دست‌اندرکار است.

وی اظهار کرد: این پایان راه نیست و ما باید همواره به سمت هدف کاهش تلفات تا رسیدن به عدد صفر حرکت کنیم.

افزایش ۸ نفری تصادفات منجر به فوت در یاسوج

معاون عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد در ادامه به آمار تلفات درون‌شهری اشاره و افزود: متأسفانه در مقابل، شاهد افزایش هشت نفری فوتی‌های درون شهری هستیم که این آمار عمدتاً متأثر از الحاقات جدید به شهر یاسوج است و قطعاً باید برای این موضوع چاره‌اندیشی اساسی صورت گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت راه‌های استان پرداخت و بیان کرد: استان ما در حوزه بهره‌مندی از راه‌های آسفالته روستایی، از میانگین ۸۵ درصدی کشور عبور کرده و به لطف تلاش‌های مجموعه وزارت راه و حمل و نقل جاده‌ای، به عدد قابل قبول ۹۹.۳ درصد رسیده است، اگرچه این رقم بسیار خوب است، اما همچنان نیازمند رفع نواقصات باقی‌مانده هستیم.

۱۱ نقطه حادثه خیز به اتمام رسیده است

شهامت در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه نقاط حادثه‌خیز، اظهار کرد: از ۱۳ نقطه مصوب حادثه‌خیز، کار ۱۱ نقطه به اتمام رسیده و دو نقطه دیگر نیز در قالب یک پروژه در حال انجام است. همچنین از ۵۰ نقطه ابلاغی در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، حدود ۲۵ نقطه تکمیل و تقریباً ۲۵ نقطه دیگر نیز در دست اجرا است.

وی با تأکید ویژه بر وضعیت ترافیکی شهر یاسوج، یادآور شد: یاسوج به عنوان مرکز استان دارای تراکم جمعیتی بسیار بالاتر، نیازمند توجه و برنامه‌ریزی ویژه است و اگر به این موضوع نپردازیم، در آینده نزدیک به نقطه‌ای غیرقابل جبران خواهیم رسید.

شهامت با بیان اینکه شهرداری یاسوج در این زمینه تکالیفی بر عهده دارد، گفت: البته به این معنا نیست که تاکنون کاری انجام نشده، اما حوزه پایش و مانیتورینگ ترافیک شهری یک نیاز ضروری است و با افتتاح بلوارهایی مانند شهدای اقتدار و رجایی (با شیب تند)، وجود سیستم نظارتی یک ضرورت انکارناپذیر است تا شاهد افزایش روزافزون تصادفات نباشیم.

محورهای یاسوج تا پایان مهر مجهز به دوربین کنترل سرعت شوند

وی بیان کرد: چهار محور اصلی شامل بلوار رجا، بلوار بویراحمد، شهدای اقتدار و انقلاب، حداکثر تا پایان مهرماه به دوربین و علائم مناسب مجهز شوند که در صورت تحقق نیافتن این امر، به عنوان یک ترک فعل، شخصاً شاکی مسئولان مربوطه در شهرداری یاسوج خواهم بود، چرا که پاسخگویی به نیازهای اساسی مردم در شهر، از وظایف ذاتی شهرداری است.

شهامت با اعلام چند دستورکار برای جلسات آتی، تاکید کرد: در جلسه تحلیلی هفته آینده، باید گزارش دقیقی از میزان اجرایی‌شدن مصوبات جلسه شش ماه پیش ارائه شود تا از برگزاری جلسات تکراری و بدون خروجی پرهیز کنیم.

وی ابراز داشت: همچنین، طرح ترافیکی راه‌های اصلی استان باید توسط پلیس راه با همکاری راهداری و راه و شهرسازی و با استفاده از توان متخصصان ارائه شود.

معاون امور عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: همچنین، موضوع سرویس مدارس نیز باید در جلسه روز سه شنبه هفته جاری مورد بررسی قرار گیرد.