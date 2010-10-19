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۲۷ مهر ۱۳۸۹، ۱۳:۰۹

"شمشیرهای ژنرال" در کارگاه نمایش روی صحنه می‌رود

"شمشیرهای ژنرال" در کارگاه نمایش روی صحنه می‌رود

نمایش "شمشیرهای ژنرال" به کارگردانی مسعود موسوی از 12 آذر در کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر اجرا می‌شود.

موسوی درباره اجرای این نمایش به خبرنگار مهر گفت: نمایش "شمشیرهای ژنرال" نوشته قدرت‌الله فتحی است که قرار بود نیمه مهرماه در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر اجرا شود، بنا به دلایلی این امر میسر نشد و قرار است از 12 آذر درکارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر روی صحنه برود.

وی افزود: این نمایش پیشتر در بخش چشم‌انداز بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فخر در تالار سایه اجرا شده بود. محمد ربانی‌پور، پرستو کرمی، ملودی آرام، حسن بابایی، ریحانه سلامت و خودم بازیگران این نمایش هستند.

خلاصه داستان درباره گروهی 12 نفره در زمان جنگ جهانی دوم است که با خیانت یکی از اعضا متلاشی می‌شود و 10 نفر از این جمع تیرباران می‌شوند. این نمایش در فضایی واقعگرایانه و تراژیک روایت می‌شود.علی‌شاه صفی و یوسف حاجیلویی گروه کارگردانی و کمال کچویی طراح پوستر و بروشور این نمایش هستند.
 
موسوی قصد دارد با نمایش "دانلود بی‌دانلود" در بخش چشم‌انداز جشنواره بیست و نهم تئاتر فجر شرکت کند.
کد مطلب 1174074

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