موسوی درباره اجرای این نمایش به خبرنگار مهر گفت: نمایش "شمشیرهای ژنرال" نوشته قدرتالله فتحی است که قرار بود نیمه مهرماه در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر اجرا شود، بنا به دلایلی این امر میسر نشد و قرار است از 12 آذر درکارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر روی صحنه برود.
وی افزود: این نمایش پیشتر در بخش چشمانداز بیست و هشتمین جشنواره بینالمللی تئاتر فخر در تالار سایه اجرا شده بود. محمد ربانیپور، پرستو کرمی، ملودی آرام، حسن بابایی، ریحانه سلامت و خودم بازیگران این نمایش هستند.
خلاصه داستان درباره گروهی 12 نفره در زمان جنگ جهانی دوم است که با خیانت یکی از اعضا متلاشی میشود و 10 نفر از این جمع تیرباران میشوند. این نمایش در فضایی واقعگرایانه و تراژیک روایت میشود.علیشاه صفی و یوسف حاجیلویی گروه کارگردانی و کمال کچویی طراح پوستر و بروشور این نمایش هستند.
موسوی قصد دارد با نمایش "دانلود بیدانلود" در بخش چشمانداز جشنواره بیست و نهم تئاتر فجر شرکت کند.
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