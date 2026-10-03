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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۹:۴۱

«کلام اجتماعی» در برابر «کلام سنتی»، تفاوت‌ها و نقاط تلاقی

«کلام اجتماعی» در برابر «کلام سنتی»، تفاوت‌ها و نقاط تلاقی

ششمین پیش‌نشست همایش ملی «فلسفه کلام اجتماعی» با عنوان «تفاوت و تلاقی کلام اجتماعی با کلام سنتی» برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دبیرخانه همایش ملی «فلسفه کلام اجتماعی» با همکاری پژوهشکده کلام اسلامی مؤسسه امام صادق(ع)، ششمین پیش‌نشست از سلسله نشست‌های این همایش را با عنوان «تفاوت و تلاقی کلام اجتماعی با کلام سنتی» برگزار می‌کند.

این نشست در چارچوب همایش ملی «فلسفه کلام اجتماعی» و با تأکید بر اندیشه‌های کلامی رهبر شهید آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای برگزار خواهد شد و در آن حجت‌الاسلام والمسلمین رسول رضوی به ارائه بحث می‌پردازد. همچنین حجت‌الاسلام محمد رمضانی دبیری علمی این نشست را برعهده دارد.

نشست علمی «تفاوت و تلاقی کلام اجتماعی با کلام سنتی» روز دوشنبه ۱۳ مهرماه ۱۴۰۵، ساعت ۱۵ در پژوهشکده کلام اسلامی قم برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند علاوه بر حضور در محل برگزاری، به صورت برخط نیز این نشست را دنبال کنند.

پخش زنده این نشست از طریق سامانه پخش حوزه به نشانی stream.aminidc.com/embed/livehowzeh در دسترس علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت. همچنین اطلاعات تکمیلی این نشست و دیگر برنامه‌های همایش ملی «فلسفه کلام اجتماعی» از طریق پایگاه پژوهشگاه و کانال اطلاع‌رسانی همایش منتشر می‌شود.

کد مطلب 6965917
سیده فاطمه سادات کیایی

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