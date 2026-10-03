به گزارش خبرنگار مهر، دبیرخانه همایش ملی «فلسفه کلام اجتماعی» با همکاری پژوهشکده کلام اسلامی مؤسسه امام صادق(ع)، ششمین پیش‌نشست از سلسله نشست‌های این همایش را با عنوان «تفاوت و تلاقی کلام اجتماعی با کلام سنتی» برگزار می‌کند.

این نشست در چارچوب همایش ملی «فلسفه کلام اجتماعی» و با تأکید بر اندیشه‌های کلامی رهبر شهید آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای برگزار خواهد شد و در آن حجت‌الاسلام والمسلمین رسول رضوی به ارائه بحث می‌پردازد. همچنین حجت‌الاسلام محمد رمضانی دبیری علمی این نشست را برعهده دارد.

نشست علمی «تفاوت و تلاقی کلام اجتماعی با کلام سنتی» روز دوشنبه ۱۳ مهرماه ۱۴۰۵، ساعت ۱۵ در پژوهشکده کلام اسلامی قم برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند علاوه بر حضور در محل برگزاری، به صورت برخط نیز این نشست را دنبال کنند.

پخش زنده این نشست از طریق سامانه پخش حوزه به نشانی stream.aminidc.com/embed/livehowzeh در دسترس علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت. همچنین اطلاعات تکمیلی این نشست و دیگر برنامه‌های همایش ملی «فلسفه کلام اجتماعی» از طریق پایگاه پژوهشگاه و کانال اطلاع‌رسانی همایش منتشر می‌شود.