به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، استارت آپ روباتیک «فیگور» اعلام کرد پس از بررسی پیشنهادات در شبکه های اجتماعی تصمیم به نابود کردن روبات های دوساله F.۰۲ به این روش گرفته است.

برت ادکاک مدیر ارشد اجرایی و بنیانگذار این شرکت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: این روبات مستحق بدرقه مناسب است و در ادامه نوشت: ایده ای ندارید؟

محبوب ترین پاسخ به این سوال به آرنولد شوارتزنگر بازیگر هالیوودی بود که برای بازی کردن در نقش یک قاتل سایبورک در فیلم ترمیناتور به شهر رسید. او در پاسخ به این سوال نوشته بود: باید آنها را ذوب کنید.

شرکت فیگور با ریخته گری های فلزات در آمریکا و مکزیک تماس گرفت اما هیچ کدام تمایلی نداشتند روبات هایی با باتری لیتیوم یونی به تجهیزات گرانقیمت شان بپرند. بنابراین شرکت آمریکایی مجبور شد این روبات ها را به واحدی در ایماترا واقع در فنلاند بفرستد.

این روش شامل تمرین های شدید بود اما فیگور مدعی است کارآمدتر از روش های سنتی است. در پست وبلاگی شرکت آمده است: از سرویس خارج کردن ناوگانی از روبات ها مملو از محرک ها و دیگر قطعات دارای مالکیت معنوی کار ساده ای نیست. ما نیاز داشتیم این روبات ها را به شیوه ای حذف کنیم که از سخت افزارمان محافظت شود. جداکردن قطعات روبات ها نیز وقت زیادی از کارمندان فنی ما می گرفت و به این ترتیب راه اندازی نسل جدید روبات ها یعنی F۰۴به تعویق می افتاد.

هرچند مرگ خودخواسته روبات ها یک نمایش جالب بود اما پس از چند گزارش از خودکشی روبات ها انجام شد.

یک روبات امنیتی به نام استیور در سال ۲۰۱۷ میلادی در فواره ای سقوط کرد و پس از ادعای کارگران مبنی بر خودکشی آن، به سرتیتر خبرها تبدیل شد. توسعه دهندگان روبات پس از بررسی داده ها متوجه شدند این رویداد در نتیجه یک اختلال فنی رخ داده است.