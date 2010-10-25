افتتاح نخستین تعاونی فراگیر ملی هنرمندان صنایع دستی خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مدیر عامل بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون خراسان جنوبی ظهر دوشنبه در مراسم بهره برداری از این مرکز در روستای کلی شهرستان قاین، ضمن تاکید بر احیا صنایع دستی استان گفت: این مرکز آموزشی با هزینه ای بالغ بر 50 میلیون ریال در این روستا افتتاح شده که این تعاونی ضمن آموزش زمینه اشتغال زنان روستا را نیز فراهم می کند.

عابد علی آبادی عنوان کرد: روستای کلی از توابع بخش قاینات با فاصله 160 کیلومتری از مرکز استان با جمعیت 250 خانوار بخش عمده ای از جمعیت آن را جوانان و زنان بیکارتشکیل می دهد.

وی توسعه عدالت اجتماعی و اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت بین اقشار کم درآمد جامعه را نیازمند احیا و توسعه تعاون دانست و افزود: اشتغالزایی از مشکلات فراروی هر جامعه بوده و ایجاد اشتغال در مناطق مختلف نیز باید با توجه به مزیت ها و ظرفیت های موجود در هر منطقه صورت گیرد، که در این راستا توسعه و سرمایه گذاری روی صنایع دستی همواره به عنوان یکی از راه های ارزان و مناسب برای اشتغال زایی مطرح است.

مدیر عامل بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون خراسان جنوبی صنایعی از قبیل گلیم بافی، تابلو فرش ، سبد بافی، حوله بافی، جاجیم بافی، معرق و ... را یکی از منابع درآمد برخی از خانوار ها عنوان کرد و بیان داشت: این محصولات توسط زنان سخت کوش این خطه تولید می شود.

علی آبادی در پایان یادآور شد: با عنایت به اینکه ایجاد کارگاه های تولیدی با سرمایه گذاری کم و اشتغال بالا در اولویتهای کاری دولت قرار دارد، هنرمندان صنایع دستی بر آن شدند تا با تشکیل شرکت تعاونی صنایع دستی و همکاری با دولت در قالب تخصیص تسهیلات مالی بتوانند ضمن احیاء و گسترش صنایع دستی استان زمینه ایجاد اشتغال برای دختران و زنان در اقتصاد منطقه و کمک به رشد و توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی را فراهم سازند.

حسین خوشایند مدیر کل تعاون خراسان جنوبی نیز در این مراسم با بیان اینکه تعاونی های فراگیر ملی با عضویت 100نفر تشکیل شده است، گفت: از این تعداد 70 درصد آنها از سه دهک پایین جامعه بوده و دولت با حمایت از این تعاونیها در قالب تسهیلات قرض الحسنه در جهت اشتغالزایی کمک می کند.

در پایان طی مراسمی نمادین، مرکز آموزش و اشتغال شماره یک تعاونی به بهره برداری رسید، که این مرکز در رشته جاجیم بافی، پارچه بافی و گلیم بافی، معرق و سرمه دوزی به متقاضیان آموزش لازم را داده و سپس با فراهم کردن لوازم و مصالح مورد نیاز از تولیدات آنها حمایت می کند.