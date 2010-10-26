فیلم کوتاه طرفدار ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید جواد رفاهی ظهر سه شنبه در حاشیه برگزاری ششمین جشنواره فیلم رویش بیان داشت: فیلم سازان جوان ما غریب و مظلوم هستند و کارشان به مردم نمی رسد.

وی ادامه داد: کار هنری هر چه باشد، وقتی می تواند بال و پر بگیرد و با هنرمند رشد کند که با مردم همراه و مرتبط شود.

مسئول حوزه هنری خراسان رضوی ضمن اشاره به لزوم حمایت از فیلمهای کوتاه دینی ابراز داشت: توجه به فیلم کوتاه باعث می شود تا جوانان فیلم ساز تشویق شده و به سمت ساخت کارهای برتر حرکت کنند.

وی جشنواره فیلم های دینی را در زمینه ترویج دین موثر دانسته و خاطر نشان کرد: ما در فیلم کوتاه نمی خواهیم نشان دهیم که باید حتما نماز بخوانیم با حرم برویم، بلکه ما برآنیم تا نشان دهیم چرا باید نماز بخوانیم و چرا باید حرم برویم و یک نگاه عمقی به مفاهیم دینی و معنوی داریم.

رفاهی ادامه داد: بسیاری از فیلمسازان حرفه ای ما از ساخت فیلم کوتاه ننگ دارند اما این تفکر در جهان طوری دیگر است و کارگردانان حرفه ای هستند که پس از ساخت فیلم بلند، چند فیلم کوتاه تولید می کنند.

جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش از 3 تا 6 آبان در مشهد برگزار می شود.