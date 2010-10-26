  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۴ آبان ۱۳۸۹، ۱۸:۵۳

فیلم کوتاه طرفدار ندارد

فیلم کوتاه طرفدار ندارد

مشهد - خبرگزاری مهر: مسئول حوزه هنری خراسان رضوی گفت: فیلم کوتاه در کشورما غریب است اما فیلم کوتاه در تمام دنیا به صورت یک جریان بکار خود ادامه می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید جواد رفاهی ظهر سه شنبه در حاشیه برگزاری ششمین جشنواره فیلم رویش بیان داشت: فیلم سازان جوان ما غریب و مظلوم هستند و کارشان به مردم نمی رسد.

وی ادامه داد: کار هنری هر چه باشد، وقتی می تواند بال و پر بگیرد و با هنرمند رشد کند که با مردم همراه و مرتبط شود.

مسئول حوزه هنری خراسان رضوی ضمن اشاره به لزوم حمایت از فیلمهای کوتاه دینی ابراز داشت: توجه به فیلم کوتاه باعث می شود تا جوانان فیلم ساز تشویق شده و به سمت ساخت کارهای برتر حرکت کنند.

وی جشنواره فیلم های دینی را در زمینه ترویج دین موثر دانسته و خاطر نشان کرد: ما در فیلم کوتاه نمی خواهیم نشان دهیم که باید حتما نماز بخوانیم با حرم برویم، بلکه ما برآنیم تا نشان دهیم چرا باید نماز بخوانیم و چرا باید حرم برویم و یک نگاه عمقی به مفاهیم دینی و معنوی داریم.

رفاهی ادامه داد: بسیاری از فیلمسازان حرفه ای ما از ساخت فیلم کوتاه ننگ دارند اما این تفکر در جهان طوری دیگر است و کارگردانان حرفه ای هستند که پس از ساخت فیلم بلند، چند فیلم کوتاه تولید می کنند.

جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش از 3 تا 6 آبان در مشهد برگزار می شود.

کد مطلب 1179039

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها