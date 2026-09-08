پایان تصویربرداری «سرخاب سفیدآب» و آغاز مراحل تدوین

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم کوتاه «سرخاب سفیدآب»، نخستین ساخته شادی غفوریان، پس از پشت سر گذاشتن سه روز تصویربرداری، اکنون مراحل فنی خود را با آغاز تدوین توسط سعید ملتجی ادامه میدهد.
شادی غفوریان که پیش از این تجربه فعالیت در حوزههای نویسندگی، کارگردانی و بازیگری تئاتر را در کارنامه خود دارد، در نخستین تجربه فیلم کوتاه خود به سراغ روایتی از وسواس، تنهایی و مرز باریک میان تقدس و واقعیت رفته است.
«سرخاب سفیدآب» داستان مریم، زنی تنها را روایت میکند که زندگی خود را از طریق انجام فرایض قضای اموات دیگران بنا کرده است؛ اما اکنون با بحرانی روبهرو میشود که نهتنها جسم او، بلکه تمام دنیای ذهنی و معیشتش را به چالش میکشد.
فاطمه توانا و علی عبداللهی بازیگران این فیلم کوتاه هستند و محمد صادقی نیز بهعنوان مشاور پروژه، گروه سازنده را همراهی میکند.
علی امامی مدیریت فیلمبرداری را بر عهده داشته و سعید ملتجی تدوین این اثر را انجام میدهد. سعید مسیحنیا بهعنوان دستیار کارگردان و برنامهریز، سارینا حوریپناه در مقام منشی صحنه و دستیار کارگردان و میلاد ظهوریان بهعنوان مدیر صحنه از دیگر عوامل این پروژه هستند.
علی دهآبادی صدابردار، حسین شیبانی مدیر تولید، نیما حجتی مدیر تدارکات و پشتیبانی و سید احسان مصطفیزاده مدیر روابطعمومی این فیلم کوتاه هستند.
سمیه ارقبایی طراحی چهرهپردازی «سرخاب سفیدآب» را بر عهده داشته و نازنین سروقدی و مریم کاظمیان بهعنوان طراحان صحنه و لباس با این پروژه همکاری کردهاند.
حسین بختیاری نیز سرپرستی تیم فیلمبرداری و نورپردازی ارشد را بر عهده داشته و محمدجواد صدوقیپور بهعنوان دستیار نورپردازی، دانیال بزمآرا دستیار دوربین، مهران قویدل دستیار فیلمبردار، احمد باقری دستیار صدا و نیلوفر میری دستیار چهرهپردازی در این پروژه حضور داشتهاند.
مبینا خردسال عکاس پشت صحنه «سرخاب سفیدآب» است و سینا سالمی، مهدی بابایی، امیررضا نادم نورودی، پارسا پاروی، کسری رزمآرا و امیر نجاری نیز بهعنوان همکاران تولید و تدارکات با این پروژه همکاری کردهاند.
شادی غفوریان تهیهکنندگی «سرخاب سفیدآب» را نیز بر عهده دارد و محمدرضا رحیمآبادی سرمایهگذار این فیلم کوتاه است. مجری طرح این پروژه نیز انجمن سینمای جوانان ایران ـ دفتر مشهد است.
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