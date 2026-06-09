به گزارش خبرنگار مهر، فیلم کوتاه «در آخرین روز جهان اتفاق افتاد» به کارگردانی سیدعباس حسینی و تهیه‌کنندگی حسین اعتمادفرد با تمرکز بر مفاهیمی چون اثرات جنگ، امید به زندگی و پایداری انسان در مواجهه با بحران، تلاش می‌کند روایتی متفاوت و تأثیرگذار را پیش روی مخاطب قرار دهد.

یکی از شاخص‌ترین ویژگی‌های این فیلم کوتاه، طراحی صحنه منحصربه‌فرد آن است که با الهام از جهان تصویری ونسان ون‌گوگ، نقاش برجسته هلندی، شکل گرفته است. در این رویکرد، طراحی صحنه صرفاً بستری برای وقوع رویدادها نیست، بلکه به عنصری مؤثر در روایت داستان تبدیل شده و در کنار بازی بازیگران و زبان بصری فیلم، به انتقال احساسات و مفاهیم اثر کمک می‌کند. بهره‌گیری از رنگ‌های زنده، ترکیب‌بندی‌های الهام‌گرفته از آثار ون‌گوگ و بازآفرینی بخشی از فضای ذهنی و احساسی موجود در نقاشی‌های این هنرمند، هویتی بصری ویژه برای فیلم ایجاد کرده است.

سازندگان فیلم تلاش کرده‌اند تا با تلفیق عناصر واقع‌گرایانه با فضایی خیال‌انگیز، جهانی خلق کنند که در آن مرز میان واقعیت و ذهن، امید و ویرانی، و زندگی و پایان، به شکلی هنرمندانه در هم تنیده شود. این نگاه، «در آخرین روز جهان اتفاق افتاد» را به اثری تبدیل کرده که علاوه بر روایت داستانی خود، از منظر طراحی هنری و زیبایی‌شناسی بصری نیز قابل توجه است.

در همین رابطه سیدعباس حسینی، کارگردان فیلم کوتاه «در آخرین روز جهان اتفاق افتاد»، درباره رویکرد هنری این اثر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در این فیلم کوتاه، که به‌نوعی بسطی از نقاشی‌های ونسان ون گوگ، به‌ویژه «اتاق خواب در آرل» است، داستان دختربچه‌ای تنها روایت می‌شود که به‌خاطر ترس از جنگ، قادر به ترک خانه نیست.

کارگردان فیلم کوتاه «در آخرین روز جهان اتفاق افتاد» افزود: او برای شاداب نگه‌داشتن گل آفتابگردانش، تلاش می‌کند تا خورشید را برای همیشه در اتاقش نگه دارد و از این طریق جهانی جدید برای خودش می‌سازد که کاملاً با وضعیت جنگی بیرونی در تضاد است.

وی ادامه داد: این دنیای ذهنی که دختر در آن غرق می‌شود، نه‌تنها رنگ‌ها و نقاشی‌ها را به‌عنوان ابزاری برای جایگزینی واقعیت به‌کار می‌برد، بلکه در نهایت این جهان فانتزی اوست که پیروز می‌شود و به حقیقت می‌پیوندد.

حسینی ادامه داد: در این فیلم، ویژگی‌های سبکی ونسان ون گوگ در طراحی صحنه، کارگردانی و فیلمنامه به‌گونه‌ای گنجانده شده است که تجربه قدم زدن در دنیای رنگارنگ و پیچیده نقاشی‌های او، در سطح بصری و از طریق مدیوم سینما بازآفرینی گردد.

کارگردان فیلم کوتاه «در آخرین روز جهان اتفاق افتاد»افزود: در قبال جهان آخرالزمانی و زشت بیرونی، جهان درونی دختر زیبا و جهانی ساخته شده از نقاشی‌های ون‌گوگ‌است. جهان درونی همان جهان ذهنی بچه است که برای تحقق آن تلاش می‌کند و در نهایت می‌تواند بر جهان بیرون غالب شود.

وی با اشاره به خلاصه داستان این فیلم گفت: دختربچه‌ای تنها، در جهان نقاشی‌های ونسان ون‌گوگ زندگی می‌کند. تنها همدم او در این جهان، یک گل آفتابگردان است که رفته‌رفته رو به پژمردگی می‌رود. سایه شوم جنگ، مانع از آن می‌شود که دختر از خانه خارج شده و گلش را زیر نور آفتاب بگذارد. او برای نجات تنها دوستش، تصمیم عجیبی می‌گیرد.