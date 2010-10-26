برداشت مرکبات در شرق مازندران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در نکا، سطح زیر کشت مرکبات شهرستان نکا بالغ بر چهار هزار و 900 هکتار می باشد که از این مقدار 3700 هکتار بارور بوده و پیش بینی می گردد برداشت گردد که این رقم نسبت به سال گذشته پنج درصد کمتر است و گرمای زیاد در طول تابستان و خشکی مداوم که باعث ریزش میوه شده به طوری که در حال حاضر 10 واحد سورتینگ مرکبات به ظرفیت اسمی هر واحد 10 هزار تن در سطح این شهرستان فعال است.

شبستانی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نکاء ، توزیع نهال یارانه دار به تعداد هزار اصله در راستای جبران خسارت سرمازدگی به باغات مرکبات ، آزمون خاک و برگ به تعداد 50 نمونه به صورت یارانه دار در طرح بهبود و ارتقاء کیفیت و کمیت محصولات باغی و تأمین و توزیع 950 تن انواع کودهای شیمیائی باغداران مرکبات را از جمله تسهیلات صورت گرفته این مدیریت در راستای تولید مرکبات در این شهرستان دانست.

وی مبارزه با آفات و بیماریها و ردیابی آفت قرنطینه ای مگس میوه مدیترانه ای در سطح سه هزار و 500 هکتار ، شناسنامه دار کردن باغات مرکبات در سطح 250 هکتار ، برگزاری پنج دوره کلاس آموزشی و ترویجی برای 120 نفر از بهره برداران مرکبات و معرفی 500 نفر از باغداران جهت تهیه کردن کارگران فصلی و دائمی به تأمین اجتماعی در سطح 500 هکتار را از دیگر تمهیدات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نکا در راستای تولید مرکبات در این شهرستان عنوان داشت.

شبستانی گفت: در سال گذشته باغدار نمونه مرکبات سطح کشوری از شهرستان نکا با میانگین تولید 80 تن درهکتار معرفی شد.