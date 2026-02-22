ابوالقاسم پناهی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند اجرای طرح شناسنامه‌دار کردن باغات در شهرستان نکا اظهار کرد: تاکنون اطلاعات مربوط به دو هزار و ۶۴۴ هکتار از باغات این شهرستان در سامانه‌های تخصصی ثبت شده و این فرآیند با جدیت ادامه دارد.

وی با بیان اینکه مجموع سطح باغات شهرستان نکا حدود ۱۲ هزار هکتار است، افزود: با تکمیل این طرح، بانک اطلاعاتی جامعی از سطح زیرکشت، نوع محصولات، ارقام کشت‌شده و سن درختان ایجاد می‌شود که نقش مهمی در برنامه‌ریزی اصولی تولید و تصمیم‌گیری‌های بخش کشاورزی خواهد داشت.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نکا تصریح کرد: شناسنامه‌دار شدن باغات امکان تأمین هدفمند نهاده‌های کشاورزی، پیش‌بینی میزان برداشت، مدیریت بهینه منابع آب و خاک و افزایش بهره‌وری را فراهم می‌کند و زمینه‌ساز توسعه پایدار در بخش باغبانی خواهد بود.

پناهی با تأکید بر ضرورت همراهی باغداران در اجرای این طرح خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود با مشارکت بهره‌برداران، در آینده‌ای نزدیک تمامی ۱۲ هزار هکتار باغات شهرستان نکا تحت پوشش طرح شناسنامه‌دار کردن قرار گیرد و زیرساختی منسجم برای مدیریت علمی تولید در منطقه فراهم شود.