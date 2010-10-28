حضور جوانان در مساجد باید تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام حمیدرضا ارباب سلیمانی در حاشیه مراسم افتتاحیه اولین دوره فرهنگی آموزشی ائمه جماعات مساجد کشور که شامگاه چهارشنبه در اردوگاه یاوران مهدی (عج) قم برگزار شد در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: یکی از مسائلی که در ارتباط با مساجد مورد توجه ستاد عالی کانونهای مساجد کشور است، حضور نوجوانان و جوانان در مسجد است.



وی اظهار داشت: طبیعی است برای حضور جوانان و نوجوانان در مساجد باید مقدمات و زمینه‌هایی فراهم شود و یکی از این مقدمات هماهنگی‌ها با ائمه جماعات سراسر کشور است که در این دوره‌ها این بستر فراهم می‌شود تا ائمه جماعات مساجد نقطه نظرات خود را برای چگونگی فعالیت کانون‌های فرهنگی هنری مساجد بیان کنند.



ارباب سلیمانی در ادامه افزود: در طول دوره دولت نهم و هم تعداد کانون‌ها فرهنگی هنری مساجد سه برابر شده است و بر اساس آمارها در ابتدای سال 85 ، دو هزار کانون وجود داشته است که امروز به هشت هزار و 400 کانون افزایش یافته است.



وی به برنامه دوره‌های فرهنگی آموزشی ائمه جماعات مساجد کشور اشاره و عنوان کرد: در این دوره حدود سه هزار نفر از امام جماعت مساجد از سراسر کشور به ترتیب گروه بندی صورت گرفته هر هفته حضور می‌یابند.



وی اضافه کرد: در این دوره‌ها از اساتید برجسته حوزه علمیه برای طرح مباحثی که باید دنبال شود دعوت شده و بعد از اتمام هر دوره مباحث مطرح شده در کلاس‌ها، کارگاه‌ها و کمیسیون‌های مختلف در قالب بسته‌های فرهنگی برای استفاده دیگر ائمه جماعاتی که در این دوره‌ها شرکت نکردند ارسال خواهد شد.



دبیر ستاد عالی کانون‌های مساجد کشور همچنین به تعداد اعضای کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور اشاره کرد و اظهار داشت: تعداد اعضای کانون‌های فرهنگی هنری مساجد بر اساس آماری استان‌ها، یک و نیم میلیون جوان و نوجوانی در این کانون‌ها عضواند که بین 15 تا 52 سال می‌باشند.



ارباب سلیمانی عنوان کرد: سالانه بر تعداد این نفرات افزایش می‌یابد چرا که تعداد این کانون‌ها در حال افزایش است و محور حرکت و تأسیس کانون‌های مساجد نیز جوانان و نوجوانان علاقمند مسجدی می‌باشد که در مسجد حاضر می‌شوند و علاقه دارند مکانی برای انجام فعالیت‌های فرهنگی داشته باشند.



وی در خصوص تجهیز کتابخانه‌های مساجد کشور نیز گفت: در زمینه توسعه کمی و کیفی کتابخانه‌های مساجد سراسر کشور، سالانه تعداد زیادی کتاب‌های دینی و کمک درسی به مساجد ارسال می‌شود.



دبیر ستاد عالی کانونهای مساجد کشور با تأکید بر اینکه شاخص حرکت کانون‌های فرهنگی هنری مساجد باید روحانیت باشد گفت: معتقدیم که مدیریت فرهنگی مساجد بر عهده ائمه جماعات مساجد است و در این نشست نیز بر این موضوع تأکید فراوانی صورت گرفته که تلاش می‌کنیم این مدیریت را تقویت کنیم.