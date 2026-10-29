  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۷ آبان ۱۴۰۵، ۲۰:۴۹

علی زاهد رئیس جدید دادگستری شهرستان میاندوآب شد

علی زاهد رئیس جدید دادگستری شهرستان میاندوآب شد

ارومیه - با حضور رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی، علی زاهد به عنوان رئیس جدید دادگستری میاندوآب معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی نژاد روز پنجشنبه در این مراسم با تأکید بر ضرورت تحرک، تلاش مضاعف و همت جهادی در مجموعه دستگاه قضایی اظهار کرد: مدیران و مسئولان قضایی نباید تنها به انجام وظایف معمول و چارچوب‌های مرسوم اداری بسنده کنند، بلکه باید با احساس مسئولیت بیشتر و نگاهی فراتر از شرح وظایف قانونی، در مسیر تحقق عدالت و افزایش رضایتمندی مردم گام بردارند.

وی با اشاره به تجربه‌های موفق سال‌های گذشته، برنامه‌محوری را یکی از الزامات اساسی مدیریت قضایی دانست و افزود: عملکرد دادگستری در سال‌های گذشته زمانی مطلوب و اثربخش بوده است که اقدامات و تصمیم‌گیری‌ها بر اساس برنامه‌ریزی‌های دقیق، هدفمند و منسجم انجام شده‌اند.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی همچنین انضباط اداری، تعیین اولویت‌ها، هدف‌گذاری روشن و ارزیابی مستمر عملکردها را از الزامات مدیریت کارآمد برشمرد و تأکید کرد: مجموعه دستگاه قضایی باید با پایبندی به رویکرد برنامه‌محور، زمینه ارتقای کیفیت خدمات قضایی، تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و افزایش اعتماد و رضایتمندی مردم را فراهم کند.

کد مطلب 6993891

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها