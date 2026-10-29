علی زاهد رئیس جدید دادگستری شهرستان میاندوآب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی نژاد روز پنجشنبه در این مراسم با تأکید بر ضرورت تحرک، تلاش مضاعف و همت جهادی در مجموعه دستگاه قضایی اظهار کرد: مدیران و مسئولان قضایی نباید تنها به انجام وظایف معمول و چارچوب‌های مرسوم اداری بسنده کنند، بلکه باید با احساس مسئولیت بیشتر و نگاهی فراتر از شرح وظایف قانونی، در مسیر تحقق عدالت و افزایش رضایتمندی مردم گام بردارند.

وی با اشاره به تجربه‌های موفق سال‌های گذشته، برنامه‌محوری را یکی از الزامات اساسی مدیریت قضایی دانست و افزود: عملکرد دادگستری در سال‌های گذشته زمانی مطلوب و اثربخش بوده است که اقدامات و تصمیم‌گیری‌ها بر اساس برنامه‌ریزی‌های دقیق، هدفمند و منسجم انجام شده‌اند.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی همچنین انضباط اداری، تعیین اولویت‌ها، هدف‌گذاری روشن و ارزیابی مستمر عملکردها را از الزامات مدیریت کارآمد برشمرد و تأکید کرد: مجموعه دستگاه قضایی باید با پایبندی به رویکرد برنامه‌محور، زمینه ارتقای کیفیت خدمات قضایی، تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و افزایش اعتماد و رضایتمندی مردم را فراهم کند.