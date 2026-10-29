۳۵۹۶ حمله هوایی و موشکی عربستان به یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، سرتیپ یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن با انتشار پیامی اعلام کرد: جنگنده های سعودی در ۲۴ ساعت گذشته ۱۱۶ حمله هوایی و موشکی به استان های صعده، حجه، البیضاء، الجوف، تعز و لحج انجام دادند.

سرتیپ یحیی سریع در ادامه پیامش افزود: حملات هوایی دشمن سعودی با جنگنده های اف ۱۵ و تایفون و از مبدأ فرودگاه های خمیس مشیط و الطائف انجام شده و تجاوز موشکی هم از نجران صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: در حملات دشمن سعودی زیرساخت های غیرنظامی هدف قرار گرفت و شمار زیادی شهید و مجروح بر جای گذاشت که بیشتر آنها زن و کودک بودند.

یحیی سریع همچنین گفت که مجموع حملات هوایی و موشکی متجاوزان سعودی از ابتدای دور جدید تجاوز به یمن به ۳۵۹۶ مورد رسیده است.