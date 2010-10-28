دوره آموزشی ترویج و تعمیق فرهنگ مهدویت در ساری برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد رضا نصوری مدیرعامل بنیاد حضرت مهدی موعود (عج) مرکز فرهنگی مازندران صبح پنجشنبه در مراسم افتتاحیه این کارگاه آموزشی گفت: به منظور ترویج و تعمیق فرهنگ مهدویت در سال تحصیلی جدید ، آموزش مقدماتی معارف مهدویت ویژه طلاب برادر و خواهر در حال برگزاری است.

وی در خصوص موضوعات این دوره آموزشی افزود: ظرورت طرح مباحث مهدویت و کلیات امام، امام مهدی در یک نگاه ، امام مهدی در آینه قرآن و روایات ، شرایط و علائم ظهور، رجعت آسیب شناسی مباحث مهدویت در دوره مقدماتی و اندیشه موعود د رادیان ابراهیمی ، مهدویت در قرآن ، مهدویت از نگاه اهل سنت ، انحراف در مهدویت ، پیش از ولادت امام مهدی و ... مباحث مربوط به دوره تکمیلی است .

مدیرعامل مرکز فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) مازندران یادآور شد: اندیشه مهدویت به دلیل دارا بودن ویژگیهای منحصر به فرد ، یکی از توانمندترین عوامل رشد جامعه دینی است و طرح درست و گسترش این فرهنگ نورانی باعث رشد بالندگی هرچه بیشتر جامعه و حفظ آن از تباهی ها است.

نصوری در رابطه با فعالیتهای مرکز فرهنگی مهدویت مازندران بیان کرد: این مرکز فعالیت های آموزشی را برای عموم مردم و علاقمندان به ظهور امام زمان (عج) برگزار می کند.

وی اظهار داشت : این مرکز دارای کتابخانه با بیش از سه هزار جلد کتاب و پایان نامه های دکترا و کارشناسی ارشد با موضوع مهدویت است که در اختیار دوستداران امام عصر قرار می گیرد.

نصوری آموزش فرهنگ مهدویت را ضرورتی برای مبارزه با مدعیان دروغین موعود دانست و گفت: همه اقشار باید نسبت به امام عصر خود آگاهی کافی داشته باشند.

بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) مرکز مازندران در سال 87 فعالیت خود را آغاز کرده است.

این کلاس ها به مدت دو روز ششم و هفتم آبانماه صبح و بعداز ظهر در مرکز بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) با حضور مرکز تخصصی مهدویت حوه علمیه قم در ساری برگزار می شود.