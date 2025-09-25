جلیل قیسوندی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نخستین دوره آموزشی و مهارتی تربیت مربی معارف مهدویت با همکاری مرکز تخصصی بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) قم و با هدف تربیت نیروهای توانمند در عرصه آموزش مبانی مهدویت برگزار می‌شود.

مسئول بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) شهرستان کامیاران گفت: این دوره با هدف ارتقای سطح آگاهی و مهارت‌های آموزشی مربیان در حوزه معارف مهدوی، از سوی بنیاد مهدویت کامیاران و با مشارکت مرکز تخصصی بنیاد مهدویت استان قم برگزار می‌شود.

وی به جزئیات برگزاری دوره پرداخت و اضافه کرد: این دوره حضوری در مدت ۴۰ ساعت و با تدریس اساتید مجرب مرکز تخصصی مهدویت قم، طی روزهای پنجشنبه و جمعه هر هفته در شهرستان کامیاران برگزار خواهد شد.

قیسوندی با اشاره به شرایط ثبت‌نام افزود: داوطلبان طلبه دارای مدرک سطح دو حوزه و بالاتر، و همچنین افراد غیر طلبه با مدرک کارشناسی می‌توانند در این دوره ثبت‌نام کنند و مصاحبه حضوری توسط اساتید مرکز مهدویت پیش از آغاز دوره انجام خواهد شد.

وی یادآور شد: بر اساس توافق صورت‌گرفته با وزارت آموزش‌وپرورش، فرهنگیان، کارمندان و مربیان پرورشی دارای مدرک مرتبط نیز می‌توانند این دوره را به عنوان آموزش ضمن‌خدمت گذرانده و از امتیازات آن بهره‌مند شوند.

قیسوندی گواهینامه پایان‌دوره معتبر برای افرادی که موفق به کسب نمره قبولی شوند، صادر و از آنان به عنوان مربی معارف مهدویت در سطوح مختلف بهره‌گیری خواهد شد.

وی مهلت ثبت‌نام را از ۵ تا ۱۵ مهر ۱۴۰۴ اعلام کرد و با اشاره به اینکه ظرفیت شرکت در این دوره آموزشی محدود است، اضافه کرد: پیش‌ثبت‌نام از طریق ارتباط با ادمین در پیام‌رسان‌ها به آدرس @admin_mahdaviatkamyaran و یا تماس با شماره ۰۹۱۸۵۷۶۷۶۷۱ انجام می‌شود.