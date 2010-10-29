همکاری با دادگاه حریری تجاوز علیه مقاومت است/ سه درخواست از ملت لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری المنار"سید حسن نصرالله" شب گذشته در سخنانی مهم با اشاره به یورش وحشیانه صهیونیستها به منطقه ام الفحم تاکید کرد: باید به این مسئله به دید یک پروژه کامل از سوی "بنیامین نتانیاهو" نگریسته شود که در ابتدا با قانون سوگند به یهودیت اسرائیل آغاز شد.



وی افزود: البته مسئله مهم درباره وقایع ام الفحم این سکوت کشورهای عربی و غرب در قبال آن است که هیچ واکنشی از خود نشان ندادند.

دبیرکل جنبش حزب الله لبنان در ادامه با تشریح علت سخنرانی خود اظهار داشت: مسئله درباره حادثه روز گذشته است که گروهی وابسته به دادگاه بین المللی ترور حریری در ضاحیه خواستار پرونده پزشکی زنان اعضا و مقامات حزب الله شده بودند که در این موضوع تنش هایی ایجاد شد که مرا مجبور کرد امشب با شما مستقیما گفتگو کنم.

وی تاکید کرد: به جایی رسیده ایم که باید موضع قاطعانه و روشن اتخاذ کنیم. جالب آنکه وزارت خارجه آمریکا در بیانیه ای حادثه رخ داده دیروز در ضاحیه را به شدت محکوم می کند اما در برابر ام الفحم سکوت کرده و دم نمی زند. البته دادستان دادگاه بین المللی ترور حریری نیز در این مسئله به سرعت تحقیقاتی را آغاز کرد.

سید حسن نصرالله افزود: این فضا نشان می دهد تلاش های آمریکا برای به شکست کشاندن اقدامات مثبت سوریه و عربستان سعودی که در صدد ثبات و امنیت لبنان هستند افزایش پیدا کرده است. البته اخیرا خبر جدیدی نیز به من رسیده که بر اساس آن گفته می شود آمریکا فشارهایی را بر دادستان دادگاه بین المللی ترور حریری وارد کرده تا حکم احتمالی را زودتر صادر کند.

نصرالله که سخنانش به صورت مستقیم از طریق شبکه المنار پخش می شد در ادامه خاطرنشان کرد: در اینجا می خواهم مسئله ای دیگر را با شما در میان بگذارم. حزب الله تا کنون درباره روند فعالیت و عملکرد دادگاه بین المللی حریری سکوت کرده بود. ما به احترام مصالح ملی این سکوت را ترجیح دادیم تا حساسیت ها را در سطح ملی دامن نزنیم. اما دیگر هرگز نمی توان در این مسئله سکوت کرد. من هم اکنون به برخی از اقدامات دادگاه بین المللی ترور حریری اشاره می کنم.

وی ادامه داد: مردم لبنان نمی دانند که دادگاه بین المللی درسالهای اخیر پرونده تمامی دانشجویان دانشگاههای شاخص را از سال 2003 تا 2006 ، ریز تمامی ارتباطات تلفنی تمامی شرکتهای مخابراتی در لبنان، اثر انگشت های موجود در اداره گذرنامه، فهرست دی ان ای (DNA) های ثبت شده، تمام اطلاعات جغرافیایی لبنان از مرز تا مرز و حتی اطلاعات مشترکین برق را اختیار گرفتند و ما در تمام این مدت سکوت کردیم با وجود اینکه می دانستیم این اطلاعات فراتر از تحقیق درباره ترور حریری است و آنان در پی جمع آوری اطلاعاتی درباره حزب الله بوده اند، اطلاعاتی که به دست اسرائیل و آمریکا می رسد.



دبیرکل جنبش حزب الله تاکید کرد: چرا ساکت بودیم، تنها دلیل آن این بود که نمی خواستیم بگویند در کار دادگاه کارشکنی می شود. ما مراعات خانوداه حریری و جریانش را داشتم اما دیگر نمی شود در این باره سکوت کرد. واقعا آنان چرا درباره پرونده پزشکی زنان اعضا و مقامات حزب الله تحقیق می کنند. اینجا سوالی از مقامات لبنانی دارم؛ کدامیک از شما اجازه می دهید تا اطلاعات پزشکی بانوانتان تحت بررسی قرار گیرد.

نصرالله با اشاره به اینکه دادگاه حریری بدون اخذ مجوز دست به این اقدام زده است، خاطرنشان کرد: تمامی ادیان الهی با این مسئله مخالف هستند. حتی قوانین نیز این چنین اجازه به ما نداده است. من این مسئله رسوایی بزرگی می دانم که دیگر نمی توان نام تحقیق بین المللی بر آن نهاد بلکه این غارت لبنان است. من در سال 2008 نیز به این مسئله اشاره کرده بودم.

وی تاکید کرد: در اینجا اولا از مردم لبنان می خواهم بازرسان دادگاه بین المللی حریری را تحریم کرده و با آنان همکاری نکند چون این اطلاعات بدست اسرائیلیها می رسد. مسئله دوم این است که همکاری با دادگاه حریری علاوه بر اینکه به تلاش های آنها در راستای غارت لبنان می افزاید، کمک به تجاوز علیه مقاومت لبنان محسوب می شود. و سوم اینکه از مسئولان می خواهم که با درخواستهای دادگاه بین المللی بر اساس کرامت و شرافت خود برخورد کنند. غارت لبنان در پوشش تحقیقات بین المللی دیگر بس است.