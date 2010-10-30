بازدید مسئولان کشورهای منطقه از نیروگاه بوشهر/ ایران مشوق اعراب بود

ناصر راست خواه معاون سازمان انرژی اتمی و رئیس مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ادعاهای جدید برخی کشورهای عربی در رابطه با ایمنی نیروگاه بوشهر که بعد از تزریق سوخت به قلب راکتور آن مطرح شده است، تصریح کرد: در سال های اخیر یعنی ظرف سه یا چهار سال گذشته دوبار تعدادی از مسئولان کشورهای منطقه به ایران آمده اند و از نیروگاه هسته ای بوشهر بازدید کرده اند وضعیت ایمنی نیروگاه برای آنان تشریح شده است.

وی خاطرنشان کرد: آنها کاملا درباره ایمنی نیروگاه بوشهر توجیه شدند و پس از بازدید تاکید داشتند اگر واقعا وضعیت ایمنی نیروگاه به این صورت است ما بسیار راغبیم در کشورهای خود از نیروگاه هسته ای برای تولید برق استفاده کنیم.

معاون سازمان انرژی اتمی تاکید کرد: یکی از مشوق های کشورهای حوزه خلیج فارس برای حرکت به سمت استفاده از انرژی هسته ای همین نیروگاه هسته ای بوشهر بوده است.

وی افزود: اینکه رسانه ها بخواهند به این مسئله دامن بزنند موضوع سیاسی است نه فنی، چون اگر از مسئولان ایمنی کشورهای خود درباره این موضوع سئوال کنند حتما برای آن ها توضیح می دهند.

راست خواه ادامه داد: علاوه بر این سازمانی تحت عنوان "راپمی" فعالیت می کند که وظیفه این سازمان حفاظت دریایی خلیج فارس است و کشورهای حوزه خلیج فارس در این سازمان عضو هستند و مسئولان این سازمان در نیروگاه بوشهر بوده اند و در جریان قرار دارند و مسئولان مربوطه از ایمنی نیروگاه بوشهر اطمینان دارند.

وی خاطرنشان کرد: مسائل رسانه ای را نباید به حساب مسائل فنی گذاشت این مسائل از قبل بوده و از این به بعد هم خواهد بود.



رئیس مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور یادآور شد: یکی از افراد صاحب رسانه در کویت گفته بود نیروگاه بوشهر در حال آلوده کردن خلیج فارس است وقتی مسئولان آمدند دیدند هنوز سوختی وارد راکتور نشده از این اظهار نظر خیلی تعجب کردند.



راست خواه تاکید کرد: دبیرکل راپمی که خودش کویتی است بعد ها در بازدیدی که از نیروگاه بوشهر داشت گفت ادعای آلوده کردن خلیج فارس توسط نیروگاه بوشهر کذب محض است و اگر هم آلودگی باشد این کشتی های هسته ای امریکا هستند که خلیج فارس را آلوده می کنند.

وی گفت: ما بیشترین مرز دریایی را در خلیج فارس داریم بنابراین هیچ وقت به خاطر خودمان هم که شده حاضر نمی شویم خلیج فارس دچار آلودگی شود.

معاون سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به این سئوال که آیا ایران حاضر است توانایی خود در حوزه ایمنی هسته ای را به متقاضیان ارائه دهد؟ اظهار داشت: این توانایی در ایران وجود دارد و موارد محیطی از قبل پایش می شد ، در حال حاضر هم در حال پایش است این کشورها توانایی ما را دیده اند و برای استفاده از آن اظهار علاقه کرده اند و این موضوع را در برنامه آموزشی خود قرار داده اند که افرادشان در ایران آموزش ببینند.

راست خواه در پایان در رابطه با احتمال دعوت از مقامات کشورهای حاشیه خلیج فارس برای بازدید از نیروگاه بوشهر گفت:اگر اظهار علاقه کنند برای بازدید از نیروگاه بوشهر مانعی وجود ندارد و حاضریم با این کشورها کار کنیم تا شبهه های احتمالی برطرف شود.