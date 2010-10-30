به گزارش خبرنگار مهر، سوگندنامه ورزشکاران اعزامی به بازی‌های آسیایی، در مراسم بدرقه کاروان اعزامی کشورمان به این دوره از بازی‌ها قرائت شد. متن این سوگندنامه به شرح زیر است:

با نام و یاد خداوند متعال

از طرف ورزشکاران شرکت کننده در بازی‌های آسیایی گوانگجو سوگند یاد می کنم که با حداکثر توان و نیرو در این آوردگاه حضور یابم. به قوانین حاکم احترام گذاشته و به دور از دوپینگ و مواد نیروزا در مسابقات شرکت کنم و با روح واقعی ورزش و نوع دوستی برای شکوه ورزشی و افتخار آفرینی مبارزه کنم.

یوسف کرمی کاپیتان تیم ملی تکواندو کشورمان که مدال طلای بازی‌های آسیایی 2006 دوحه قطر را در کارنامه دارد به نمایندگی از دیگر ورزشکاران اعزامی به بازی‌های آسیایی متن این سوگندنامه را قرائت کرد.

شانزدهمین دوره بازی‌های آسیایی از 21 آبان‌ماه تا 6 آذرماه در گوانگجو چین برگزار می شود.