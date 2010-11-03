عرضه قلم قرآن خوان دیجیتالی/ استفاده از فناوری در آموزش قرآن کریم

غلامعلی خواجه نوری معاون بازرگانی موسسه سروش مهر در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد کاربری های این محصول با بیان اینکه این قلم هوشمند و سخنگو امکان قرائت قرآن کریم را توسط قاریان مطرح جهان اسلام برای کاربر فراهم می کند، گفت: قلم هوشمند دارای کاربری آسان برای تمامی گروههای سنی بوده و کاربر با روشن کردن قلم و ورق زدن صفحات قرآن، روی هر آیه ای که حرکت کند آیه خوانده می شود و اگر دکمه قاری را کلیک کند قاری عوض می شود.

وی قلم قاری الکترونیک قرآن کریم را پدیده ای نو و شگفت انگیز در امر آموزش قرآن کریم با قابلیت ترجمه و امکان تکرار آیات با هدف تسهیل قرائت قرآن عنوان کرد و گفت: به محض ارتباط صفحات کتاب قرآن کریم با نوک این قلم الکترونیکی، این قلم شروع به تلاوت آیات قرآن که به آنان اشاره می‌شود، می‌کند. این قلم امکان قرائت قرآن برای فرد را فراهم می‌کند و به منظور حصول اطمینان از قرائت صحیح، امکان تکرار آنچه را که فرد می‌شنود نیز وجود دارد.

خواجه نوری اضافه کرد: در این قلم تلاوت به شیوه عربی و ترجمه فارسی آن انجام می شود و با استفاده از آن کاربر می تواند با سه گام نقطه گذاری (لمس) ، گوش فرادادن و تلاوت بهترین شیوه یادگیری و قرائت و حفظ آن را فرا گیرد. همچنین صدای تلاوت توسط دو بلندگوی تعبیه شده بر روی قلم بصورت واضح شنیده می شود و در صورت تمایل می توان از هندسفری نیز استفاده کرد.

معاون بازرگانی موسسه سروش مهر با تاکید بر اینکه این دستگاه قابلیت پخش فایل های MP3 تا حجم دو گیگابایت را دارد افزود: با ذخیره کردن فایل های صوتی از طریق کابل USB می توان از قسمت MP3 دستگاه استفاده کرد.

وی از ارائه این محصول به عنوان روشی نوین در تکنولوژی آموزشی نام برد و به مهر گفت: موسسه سروش مهر به عرضه قلم های هوشمند ویژه آموزش زبان انگلیسی نیز اقدام کرده به نحوی که با این محصول می توان 9 زبان زنده دنیا را به شیوه مکالمه محور یاد گرفت.

خواجه نوری با اشاره به قابلیت های این قلم هوشمند همچون مترجم گویا از زبانی به زبان دیگر و تجهیز آن به mp3 پلیر 2 گیگابایتی گفت: قلم هوشمند با تکنولوژی کاملا داخلی وارد بازار کشور شده است.