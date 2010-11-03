به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، منوچهر حبیبی صبح چهارشنبه در بازدید از روند اجرای این طرح افزود: این جاده بخش مارگون در شهرستان بویراحمد را به محور ترانزیتی "پاتاوه" - "دهدشت" متصل می کند.

وی بیان کرد: با تکمیل این جاده، زمان سفر از یاسوج به مارگون نزدیک به 30 دقیقه کاهش می یابد.

حبیبی افزود: این محور13 کیلومتر طول دارد و عملیات اجرایی آن از سه سال پیش و با اعتباری بالغ بر40 میلیارد ریال آغاز شده است.

مدیرکل راه و ترابری کهگیلویه و بویراحمد یادآور شد: با بهره برداری از این جاده، گردنه سخت گذر "بهرام بیگی" و 100 پیچ خطرناک با شعاع کم، از مسیر حذف می شود.

حبیبی همچنین عنوان کرد: باند دوم محور چهارخطه "گچساران"- "خیرآباد" به طول 23 کیلومتر، نیمه نخست سال آینده به بهره برداری می رسد.

وی اظهار داشت: عملیات اجرایی این پروژه ابتدای امسال آغاز شده است و هم اکنون 30 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.