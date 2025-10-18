به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رضا پیمانجو کفت: طرح خطکشی راهها که از ابتدای سال آغاز شده، با هدف ارتقای ایمنی تردد در تمام محورهای اصلی و روستایی ادامه دارد.
وی با اشاره به خط کشی ۱۱۹ کیلومتر از راههای اصلی و فرعی استان، اظهار کرد: محور پاتاوه – دهدشت حدفاصل تقاطع گندی خوری تا لوداب به طول ۵۰ کیلومتر، محورهای روستایی شهرستان بهمئی به طول ۴۰ کیلومتر، و محور مارگون «از تقاطع محور پاتاوه – دهدشت تا مرکز مارگون» به طول ۱۵ کیلومتر، کمربندی یاسوج به طول ۱۰ کیلومتر و محور یاسوج – بابامیدان نیز در محدوده چهار کیلومتر خطکشی شده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای کهگیلویه و بویراحمد ارتقای ایمنی ترافیکی محورها و افزایش وضوح مسیر تردد برای رانندگان در شب و شرایط نامساعد جوی تا پوشش کامل محورهای مواصلاتی را از اهداف این خط کشیها عنوان کرد.
وی اضافه کرد: عملیات خطکشی در سطح استان به صورت مستمر و مرحلهای در حال انجام است و برنامهریزی شده که تا تکمیل تمام محورهای اصلی و روستایی ادامه یابد.
