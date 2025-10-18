  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۲۰

تداوم عملیات خط کشی ۱۱۹ کیلومتر از راه‌های کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج-مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کهگیلویه و بویراحمد از تداوم خط کشی ۱۱۹ کیلومتر از راه‌های اصلی و فرعی این استان در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رضا پیمانجو کفت: طرح خط‌کشی راه‌ها که از ابتدای سال آغاز شده، با هدف ارتقای ایمنی تردد در تمام محورهای اصلی و روستایی ادامه دارد.

وی با اشاره به خط کشی ۱۱۹ کیلومتر از راه‌های اصلی و فرعی استان، اظهار کرد: محور پاتاوه – دهدشت حدفاصل تقاطع گندی خوری تا لوداب به طول ۵۰ کیلومتر، محورهای روستایی شهرستان بهمئی به طول ۴۰ کیلومتر، و محور مارگون «از تقاطع محور پاتاوه – دهدشت تا مرکز مارگون» به طول ۱۵ کیلومتر، کمربندی یاسوج به طول ۱۰ کیلومتر و محور یاسوج – بابامیدان نیز در محدوده چهار کیلومتر خط‌کشی شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کهگیلویه و بویراحمد ارتقای ایمنی ترافیکی محورها و افزایش وضوح مسیر تردد برای رانندگان در شب و شرایط نامساعد جوی تا پوشش کامل محورهای مواصلاتی را از اهداف این خط کشی‌ها عنوان کرد.

وی اضافه کرد: عملیات خط‌کشی در سطح استان به صورت مستمر و مرحله‌ای در حال انجام است و برنامه‌ریزی شده که تا تکمیل تمام محورهای اصلی و روستایی ادامه یابد.

