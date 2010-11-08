250 امامزاده در قم وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام مهدی رضوانی‌پور در همایش نقش وقف و بقاع متبرکه در ترویج فرهنگ اهل‌بیت(ع) که به همت اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم که بعد از ظهر دوشنبه در شبستان نجمه خاتون حرم حضرت معصومه(س) برگزار شد، گفت: اداره بقاع متبرکه سازمان اوقاف و امور خیریه استان قم در دو حوزه کاری اداره بقاع متبرکه و امامزادگان و مساجد فعالیت می‌کند.



وی با اشاره به تعداد بقاع متبرکه و امامزادگان استان قم تصریح کرد: در حال حاضر بیش از 100 بقعه متبرکه در شهر قم و بیش از 250 امامزاده نیز در سطح استان وجود دارد که محل رجوع اقشار مختلف مردم و شیفتگان و اردتمندان اهل بیت عصمت و طهارت(ع) است.



معاون بقاع و اماکن متبرکه اداره کل اوقاف و امورخیریه استان قم بیان داشت: در استان قم همچنین بیش از 800 مسجد وجود دارد که 60 درصد از این تعداد در شهر مقدس قم واقع شده است.



تهیه شجره نامه برای 80 امامزاده در قم



وی جذب اعتبارات، ساخت و ساز، عمران و توسعه مساجد و بقاع متبرکه، بیمه خادمان مساجد، تایید و صدور احکام هیئت امنا مساجد و پیگیری مسائل سخت افزاری و نرم افزاری و مسائل فرهنگی را از دیگر فعالیتهای اداره بقاع متبرکه اوقاف قم برشمرد.



رضوانی‌پور در بخش دیگری از سخنان خود از تهیه زندگی نامه و شجره نامه برای 80 امامزاده در استان مقدس قم خبر داد و ابراز داشت: با توجه به نقش تاثیرگذار و جایگاه و فضای امامزداگان و بقاع متبرکه در سالم سازی و تقویت باورهای اعتقادی و دینی، توسعه فضای این اماکن متبرکه ضروری است.



معاون بقاع و اماکن متبرکه اداره اوقاف قم ادامه داد: هیئت امنا، مدیران داخلی و خادمان بقاع متبرکه و مساجد استان قم باید برخوردشان با مردم شایسته و مطلوب باشد و خادمان باید به این مسائل توجه ویژه ای داشته باشند.



وقف در حل مشکلات اجتماعی و فرهنگی نقش کلیدی دارد



یکی از محققین حوزه علمیه قم نیز در این همایش با اشاره به روایتی تصریح کرد: مسائل و امور دینی را نباید در نماز و روزه خلاصه کرد و باید توجه داشت که در سیره اهل بیت عصمت و طهارت(ع) حل مشکلات اجتماعی یک تکلیف دینی و شرعی عنوان شده است.



حجت‌الاسلام سید حسن آقامیری با تأکید بر اینکه وقف در حل مشکلات اجتماعی و فرهنگی نقش کلیدی و اساسی دارد بیان داشت: مسأله وقف ثمرات معنوی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بسیاری برای جامعه به همراه دارد و توسعه وقف به نشر دین کمک می کند.



وی نقش علما را در هدایت مسائل مربوط به وقف بسیار برجسته خواند و تاکید کرد: اگر مردم در زمینه وقف از علما مشاوره بگیرند تاثیر بسیار زیادی خواهد داشت و موقوفات نیز در مسیر اصلی خود مورد استفاده قرار خواهد گرفت.



حجت‌الاسلام آقامیری تاکید کرد: تدابیر فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و اقتصادی دین مبین اسلام بسیار دقیق است و وقف نیز یکی از بهترین این تدابیر است که اگر در مسیر صحیح خود قرار گیرد بسیار مفید و دارای ثمرات فراوان خواهد بود.



وی با بیان اینکه موقوفات داروی جامعه اسلامی است تصریح کرد: بسیاری از مدارس علمیه سراسر کشور موقوفاتی است که واقفان با مشاوره با علما و بزرگان در این مسیر وقف کرده اند.



آقامیری در بخش پایانی سخنان خود، به نقش خادمان اماکن و بقاع متبرکه در گرایش جامعه به سوی این اماکن مقدس اشاره و تاکید کرد: خادمان این گونه اماکن متبرکه و مقدس باید نسبت به رسالت و جایگاه خود واقف باشند و بیش از پیش قدر خود را بدانند که توفیقی الهی نصیب آنها شده است.



شش موقوفه جدید در قم ایجاد شد



معاون امور اوقافی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم، نیز در این مراسم از ایجاد شش موقوفه جدید در شش ماهه اول امسال خبر داد.



عارف فرجامی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 350 مورد موقوفه دارای تولیت در استان قم وجود دارد تصریح کرد: کلیه موقوفات استان قم در زمان وقف شدن، دارای متولی بوده اند ولی به مرور زمان فاقد متولی شده اند.



معاون امور اوقافی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم همچنین از به ثبت رسیدن شش موقوفه جدید در شش ماهه اول امسال خبر داد.



فرجامی بیان داشت: ماموریت و وظیفه این اداره، نظارت و احیای موقوفات و مصرف امور وقفی طبق نیت واقفان است و در این راستا فعالیت ها و اقدامات بسیار خوبی نیز انجام شده است.



وی با اشاره به روایتی، نقش وقف و بقاع متبرکه را در ترویج و نشر فرهنگ و معارف و آموزه های اهل بیت(ع) بسیار مهم عنوان کرد و بیان داشت: توجه به این مساله می تواند ما در زمینه های اعتقادی، فرهنگی و سیاسی و اجتماعی نیز بیمه کند.



فرجامی ادامه داد: قم به لحاظ وجود اماکن زیارتی و بقاع متبرکه متعدد از جایگاه بسیار خاصی برخودار است و سالیانه میلیون ها نفر به این شهر مذهبی و فرهنگی سفر می کنند و این فرصت بسیار مناسبی است که باید از آن استفاده کرد.



معاون امور اوقافی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم ادامه داد: در استان مقدس قم بیش از دو هزار موقوفه و سیزده هزار رقبه وجود دارد که باید با برنامه ریزی مناسب از ظرفیت معنوی، فرهنگی و مذهبی این اماکن به خوبی استفاده کرد.



وی تصریح کرد: موقوفات استان قم نیز از تنوع بسیار خاصی برخوردار است و موقوفاتی نیز وجود دارد که هنوز احیا نشده اند و امیدواریم بتوانیم با برنامه ریزی مناسب به این امور توجه ویژه ای داشته باشیم.



فرجامی با تاکید بر اینکه بقاع متبرکه باید تبدیل به قطب های فرهنگی شوند، گفت: ما در اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم با برنامه ریزی مناسب به دنبال تحقق این فرمایش مهم مقام معظم رهبری هستیم.