ثبات سیاسی عراق به نفع همه کشورهای منطقه است

به گزارش خبرگزاری مهر ، نیچروان بارزانی نخست وزیر سابق اقلیم کردستان در تهران با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

لاریجانی در ابتدای این دیدار با بیان این که جمهوری اسلامی ایران از ابتدای بحران عراق همواره بر وحدت ملی، حاکمیت، ثبات و استقلال سیاسی این کشور تاکید کرده است، اظهار داشت: آینده عراق در گرو وحدت، انسجام و هوشیاری گروه‌های عراق است.



وی افزود: با توجه به جایگاه مهم عراق در منطقه، ثبات سیاسی این کشور به نفع همه کشورهای منطقه است.



رئیس مجلس در ادامه با اشاره به تحولات اخیر عراق، مرحله کنونی تحولات این کشور را بسیار سرنوشت‌ساز و حساس خواند

و گفت: ایران از تشکیل سریع‌تر دولت قانون عراق بر مبنای توافق همه گروه‌های سیاسی این کشور استقبال می‌کند و آن را نویدبخش آرامش اثبات سیاسی- امنیتی در عراق می‌داند.



لاریجانی افزود: دولت و ملت ایران مانند گذشته در کنار دولت و ملت عراق آماده هرگونه کمکی برای تقویت و تحکیم ثبات و آرامش در این کشور می‌باشد.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی تحرکات که بدنبال ایجاد آشوب و بحران سیاسی-امنیتی در عراق است، گفت: هرگونه خلل در وحدت و انسجام ملت عراق و روند سیاسی در این کشور به زیان ملت عراق خواهد بود و بر این اساس باید از مرحله کنونی به سرعت عبور کرد.



نیچروان بارزانی نخست‌ وزیر سابق اقلیم کردستان عراق نیز در این دیدار با تشریح شرایط کنونی این کشور گفت: همه گروه‌های عراقی در مورد ادامه روند سیاسی در عراق و ضرورت تشکیل سریع‌تر دولت قانونی در این کشور توافق دارند.



وی تصریح کرد: گروه‌های کرد عراق برای نخست‌ وزیری مالکی توافق دارند و خواستار تشکیل سریع دولت و عبور از مرحله حساس کنونی هستند.



نخست‌ وزیر سابق اقلیم کردستان عراق با اشاره به برگزاری جلسات گروه‌های عراقی در اربیل گفت:‌ بزودی شاهد نتایج مفید این نشست در تثبیت روند سیاسی عراق خواهیم بود.



بارزانی بر اهمیت تقویت و تحکیم مناسبات دوستانه اقلیم کردستان عراق با جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد و اظهار داشت: ‌به هیچ کس اجازه نمی‌دهیم خللی در روابط برادرانه و دوستانه ایران و اقلیم کردستان عراق ایجاد کند.