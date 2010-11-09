میادین شهری گرگان نیازمند زیباسازی هستند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فائزه عبدالعلی عصر سه شنبه در نشست این کمیسیون، بر سرعت احداث تندیس میدان مادر واقع در شهرک بهزیستی تاکید کرد.

وی با تاکید بر پیگیری و نظارت بیشتر بر نصب تابلو محلات گرگان گفت: بعضی از تابلوهای نصب شده راهنمایی و رانندگی در سطح شهر ضمن اشغال فضای زیاد، چشم انداز نامطلوبی را ایجاد کرده است.

وی وقفه در ساخت تابلوها را عاملی در کاهش سرعت فعالیتهای کمیته نامگذاری عنوان کرد و افزود: بعد از تصویب نصب تابلو در مکانهای مختلف توسط کمیته نامگذاری ساخت و نصب تابلو باید ظرف یک ماه انجام شود تا این طرح از سرعت بیشتری برخوردار شود.

رئیس کمیسیون اداری و مالی شورای شهر گرگان با تاکید بر اینکه در نصب تابلوها و زیبا سازی شهر باید توجه بیشتری شود، خاط نشان کرد: حجم تابلوها در ورودی و خروجی بعضی از معابر شهر وضعیت بسیار نامناسبی دارد.

علی کلاتی عضو شورای شهر گرگان نیز در ادامه این نشست با اشاره به افزایش حجم فعالیتهای شورای شهر و کمبود فضای اداری این نهاد گفت: با توجه به افزایش اعضای شورا در دوره بعدی، شهرداری باید نسبت تهیه ساختمان متناسب با شان شورای شهر اقدام نماید.