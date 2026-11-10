به گزارش خبرنگار مهر، محمد علیدوستی شهرکی نماینده دوومیدانی ایران در ماده ۲ هزار متر با مانع بازی‌های المپیک جوانان داکار با ثبت زمان ۶ دقیقه و ۲۶ ثانیه و ۶۰ صدم ثانیه به کار خود پایان داد و در میان ۱۳ شرکت‌کننده این رقابت در جایگاه دوازدهم ایستاد.



در این رقابت دونده اتیوپی با ثبت زمان ۵ دقیقه و ۲۹ ثانیه و ۳۰ صدم ثانیه عنوان نخست را از آن خود کرد.