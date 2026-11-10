خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها؛ اساسی‌ترین رکن توسعه و پیشرفت هر جامعه آموزش و پرورش است و مدارس به عنوان بستر اصلی نهاد تعلیم و تربیت، نقش مهمی در تربیت نسل‌های آینده ایفا می‌کنند لذا توسعه متوازن فضاهای آموزشی در نقاط مختلف یک اصل و اولویت به‌شمار می‌رود به ویژه اینکه بر اساس گفته مسئولان، در استان چهارمحال و بختیاری با کمبودهای بسیار در حوزه فضاهای آموزشی و امکانات و تجهیزات مواجهیم و بخش قابل توجهی از مدارس حتی در مناطق شهری نیاز به بهسازی و نوسازی دارند. اینجاست که ورود نیکوکاران و خیران به عرصه مدرسه‌سازی ضرورت می‌یابد خاصه در شرایط جنگی امروز که کشورمان مورد هجمه اقتصادی دشمن متخاصم قرار گرفته است.

در چهارمحال و بختیاری با توجه به کمبود فضاهای آموزشی و نیاز بسیاری از مدارس در نقاط شهری و روستایی به تجهیز، بهسازی و نوسازی، گذر از این شرایط ارقام بالایی می‌طلبد که افزایش تورم و نرخ صعودی مصالح و اقلام، این مشکلات را تشدید کرده است. خیران نیک‌اندیش مدرسه‌ساز اما همچون همیشه پای کارند و به کمک دولت آمدند تا راه برای تحقق هدفگذاری‌ها در نهضت عدالت در توسعه فضاهای آموزشی هموار گردد که بر این اساس، با جذب مشارکت‌ها به همت مجمع خیران مدرسه‌ساز استان، شاهد رشد ۲.۶ برابری کمک‌ها بودیم.

منصور محسن‌پور، اهل شهر ناغان از توابع شهرستان کیار، رئیس هیئت مدیره مجمع خیران مدرسه‌ساز چهارمحال و بختیاری و یکی از خیران مدرسه‌ساز استان چهارمحال و بختیاری است که از حدود چهار سال پیش قدم به وادی مدرسه‌سازی گذاشته و تا کنون در تمام یا بخشی از پروژه‌های مدرسه‌سازی استان مشارکت دارد. مشارکت در احداث چهار مدرسه در شهرستان‌های کوهرنگ، کیار، بروجن و شهرکرد از فعالیت‌های خیرانه محسن‌پور است که تأمین هزینه احداث یک سالن ورزشی در مدرسه شاهد میرآباد غربی شهرکرد را نیز اخیراً تقبل کرده است. برگزاری بیست و هشتمین جشنواره خیران مدرسه‌ساز استان چهارمحال و بختیاری فردا چهارشنبه در شهرکرد، انگیزه گفتگوی ما با این خیر نیک‌اندیش بود که از نگاه خوانندگان گرامی می‌گذرد.

* درباره پروژه‌های مدرسه‌سازی در چهارمحال و بختیاری که مشارکت داشتید، بیشتر توضیح دهید.

از سال ۱۴۰۱ تا کنون به فضل الهی در چهار پروژه مدرسه‌سازی در مناطق مختلف استان شامل صمصامی، مرغملک، گندمان و ناغان مشارکت داشتم. در مدرسه روستای علی‌آباد بخش صمصامی شهرستان کوهرنگ و مدارس طالقانی و یوسفی ناغان از توابع شهرستان کیار ۵۰ درصد مشارکت داشتم که تکمیل و افتتاح شدند. همچنین ۱۰۰ درصد احداث مدرسه روستای چشمه‌علی گندمان در شهرستان بروجن را نیز بر عهده دارم که عملیات احداث آن آغاز شده است.

در مدرسه روستای مرغملک از توابع شهرستان شهرکرد که یک آموزشگاه شش کلاسه با متراژ ۷۳۰ متر است نیز ۳۰ درصد مشارکت داشتم که به بهره‌برداری رسیده است. همچنین کلنگ‌زنی و آغاز احداث سالن ورزشی مدرسه شاهد در محله میرآباد شهرکرد نیز به زودی برگزار می‌شود.

* انگیزه شما در کمک‌های خیرانه به امر مدرسه‌سازی چیست؟

در درجه اول برکات معنوی و کسب رضایت ذات اقدس الهی که مافوق همه امور است. با توجه به آغاز نهضت توسعه عدالت آموزشی در حوزه فضاهای آموزشی، بنده هم تصمیم گرفتم سهم هر چند کوچکی در این نهضت عظیم ملی داشته باشم. همچنین مبارزه با محرومیت منطقه و ایجاد امکان برای تحصیل فرزندان مستعد و توانمند این مرز و بوم و کاهش آسیب‌های اجتماعی از انگیزه‌های اصلی‌ام برای ورود به این عرصه بوده است.

امروز هر قدمی که برای رشد و بالندگی برای فرزندان کشورمان برداریم و برای پرورش نسل آگاه و توانا کاری کنیم، یک سرمایه‌گذاری ارزشمند برای آینده کشور است چرا که با سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش، می‌توان به رشد اقتصادی و اجتماعی کشور کمک کرد. به نظرم هیچ عرصه‌ای به اندازه تسهیل شرایط تعلیم و تربیت برای نوجوانان و جوانان در مناطق مختلف خاصه مناطق محروم، ضرورت و اهمیت ندارد.

* نقش خیران و کمک‌های خیری در امر مدرسه‌سازی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

نهضت توسعه عدالت آموزشی و حرکت عمومی خوبی در حوزه مدرسه‌سازی و تقویت فضاهای آموزشی در کشور و استان آغاز شده است که این حرکت جز با کمک خیران مدرسه‌ساز امکان‌پذیر نخواهد بود. خیران نه فقط امروز بلکه در دهه‌های گذشته نیز سهم قابل توجهی در توسعه فضاهای آموزشی داشتند و بخش اعظم مدارس، خیرساز هستند.

ما در مسیر توسعه فضاهای آموزشی خاصه در شرایط فعلی که دشمن متخاصم آمریکایی صهیونی یک جنگ تمام‌عیار نظامی و اقتصادی علیه کشورمان راه انداخته است، با مشکلات عدیده مواجهیم و دولت نیز در شرایطی نیست که بتواند تمام پروژه‌ها را به تنهایی پیش ببرد. اکنون بیش از هر برهه‌ای نیاز است که خیران مدرسه‌ساز وارد گود شوند و با نیت و نگاه نیک‌اندیشانه که از آنان سراغ داریم، قطعاً این مهم محقق می‌شود.

* در مجمع خیران مدرسه‌ساز استان چهارمحال و بختیاری چه برنامه‌هایی برای افزایش مشارکت در دست انجام دارید؟

عمده فعالیت این مجمع معطوف بر جذب خیر است و در این راستا هر امکانی حتی با شانس کم را بررسی و امتحان می‌کنیم. در حدود ۵۰ روزی که وارد مجمع شدم، ۱۲ خیر مدرسه‌ساز را جذب کردیم و پای کار آوردیم و با پنج خیر به توافق رسیدیم. در این راستا تفاهم‌نامه‌های ساخت چند مدرسه از جمله در شهرستان لردگان و شهر گوجان از توابع شهرستان فارسان نهایی و امضا شده است.

رویکرد ما علاوه بر جذب خیران مدرسه‌ساز، متمرکز بر جمع‌آوری کمک‌های کوچک و خرد مردمی و کمک‌های خرد شرکت‌ها و بانک‌ها است با این توضیح که از محل کمک‌های مردمی در تمامی شهرستان‌ها، بسته‌های آموزشی و نوشت‌افزار تهیه و در بین دانش‌آموزان نیازمند توزیع می‌شود. در همین راستا اخیراً ۲۵۰ بسته کمک آموزشی تهیه و و به دانش‌آموزان یکی از مناطق محروم اهدا شد.

در حال حاضر رویکرد شناسایی، گفتگو، اقناع‌سازی و جذب را با جدیت در مجمع دنبال می‌کنیم و به دنبال خیران چه در سطح استان چه در سطح ملی و حتی بین‌المللی هستیم که باب تعامل گشوده شود و بسیار امیدواریم که تا پایان سال اتفاقات خوبی در این حوزه شاهد باشیم.

ما در مجمع همچنین با بسیاری از شرکت‌های صنعتی بزرگ و کارخانجات تعامل برقرار می‌کنیم و تعامل خوبی هم با همکارانمان در مجمع خیران مدرسه‌ساز کشور برقرار کردیم که خیران ملی و بین‌المللی را به ما معرفی می‌کنند.

* خودتان چگونه وارد حوزه مدرسه‌سازی شدید و از دیدگاه شما راهکارهای افزایش جذب خیران چیست؟

بنده همیشه انفاق و کمک‌های خیرخواهانه را مبنای شغل خودم قرار داده‌ام و پیش از ورود به وادی مدرسه‌سازی نیز فعالیت‌های خیری از جمله در حوزه بهزیستی داشتم تا اینکه توسط یکی از دوستان به سمت مدرسه‌سازی تشویق شدم. بنابراین اولین گام خیر شدن همین نیت و تصمیم قلبی است و فردی که اراده برای کمک کردن داشته باشد، هیچ مشکلی مانع او نخواهد شد.

بااینحال باید فرهنگ‌سازی و تبلیغ و ترویج فرهنگ کمک نیز اتفاق بیفتد که بخش اعظم این رسالت مهم بر عهده رسانه‌ها و اهالی قلم و هنر و رسانه است.

یک راهکار دیگر، تسهیل فرآیندهای مدرسه‌سازی و اقدامات خیران از سوی نهادهای دولتی است و چه بسا مشوق‌هایی نیز برای این مسیر باید در نظر گرفته شود تا خیران مدرسه‌ساز در این عرصه بمانند و خیران جدید هم جذب شوند.

بنظرم راهکار اصلی همان گفتگو و اقناع است که ما هم در مجمع خیران مدرسه‌ساز استان همین رویکرد را دنبال می‌کنیم.

*ظرفیت استان چهارمحال و بختیاری در عرصه جذب کمک‌های خیری را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

به نظرم رقم ۵۰۰ خیر، با توجه به جمعیت و وضعیت اقتصادی استان که یک استان صنعتی نیست، خوب است. در سال گذشته و با توجه به رویکرد دولت مبنی بر توسعه عدالت در فضاهای آموزشی، رشد ۲.۶ برابری مشارکت خیران مدرسه‌ساز در استان ثبت شد و خیران مدرسه‌ساز رقمی قریب به ۴۰۰ میلیارد تومان برای این امر کمک کردند که این رقم شامل مسئولیت‌های اجتماعی و بنیادهای مشارکت‌کننده و اشخاص حقیقی می‌شود. این مشارکت‌ها شامل کمک‌های مالی، وقف زمین، تامین مصالح، تامین تجهیزات و امکانات مدارس و ... بوده است. خیران مدرسه‌ساز سال گذشته در بیش از ۴۲۰ مدرسه مشارکت داشتند.

* آثار و برکات کمک‌های خیری را چگونه در زندگی خود مشاهده کردید؟

نمی‌خواهم شعاری حرف بزنم اما واقعیت این است که هر کمکی شد برکات مادی و معنوی آن را بلافاصله مشاهده کردم و خدای سبحان چندین برابر آن را به من اعطا کرد. آرامشی را که در زندگی دارم مرهون همین نگاه می‌دانم و امیدوارم افرادی که کاری از دستشان بر می‌آید و می‌توانند کمکی کنند به این نگاه برسند.