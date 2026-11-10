محسن مؤمنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نیروهای عملیاتی جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان طی ۲۴ ساعت گذشته و در جریان شش حادثه، خدمات امدادی لازم را به حادثه‌دیدگان ارائه کردند.

وی افزود: از مجموع حوادث ثبت‌شده در این مدت، یک مورد مربوط به حوادث جاده‌ای، یک مورد فوریت پزشکی و چهار مورد نیز مربوط به ارائه خدمات حضوری بوده است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان با اشاره به آمار حادثه‌دیدگان گفت: در مجموع هفت نفر در این حوادث دچار حادثه شدند که شش نفر از آنان مصدوم بودند.

مؤمنی ادامه داد: امدادگران هلال‌احمر به چهار نفر از مصدومان خدمات درمانی سرپایی ارائه کردند و دو مصدوم نیز برای دریافت خدمات درمانی تکمیلی به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی با اشاره به پایگاه‌های مشارکت‌کننده در این عملیات‌ها خاطرنشان کرد: نیروهای پایگاه‌های دولت‌قرین سمیرم با دو تیم، پشته سمیرم، مهیار و امین‌آباد شهرضا و همچنین پایگاه مهربین خمینی‌شهر در عملیات‌های امدادی ۲۴ ساعت گذشته حضور داشتند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان تأکید کرد: نیروهای امدادی این جمعیت به‌صورت شبانه‌روزی در پایگاه‌های امداد و نجات استان آماده ارائه خدمات به شهروندان و حادثه‌دیدگان هستند.