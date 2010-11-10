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۱۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۵:۵۴

برگزاری نخستین دوره تخصصی آموزش مداحی در همدان

برگزاری نخستین دوره تخصصی آموزش مداحی در همدان

همدان - خبرگزاری مهر: دبیر اجرایی دوره تخصصی آموزش مداحی در استان همدان از برگزاری نخستین دوره تخصصی آموزش مداحی در همدان خبر داد.

رضا کهریزی در گفتگو با خبرنگار مهر درهمدان هدف از برگزاری این طرح را آسیب‌ زدایی از مداحی و آموزش مداحان مجرب عنوان کرد و گفت: جلوگیری از انحراف و بسترسازی مناسب برای برگزاری مراسم عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) از دیگر اهداف این طرح است.

وی افزود: در این برنامه 120 نفر از مداحان مجرب عضو هیئت های مذهبی استان همدان شرکت دارند.

وی اظهار داشت: در این کلاس‌ ها مداحان در کلاس قرآن و تاریخ اسلام، آشنایی با شعر، سبک‌های شعری و آیینی و متون مداحی شرکت می‌ کنند.

دبیر اجرایی دوره تخصصی آموزش مداحی در همدان با بیان اینکه این طرح از 14 آبان آغاز شده و تا 12 آذر جاری ادامه دارد، خاطرنشان کرد: مراسم پایانی این طرح 12 آذر ماه سال جاری در اداره کل تبلیغات اسلامی همدان برگزار می‌شود.

وی اظهار داشت: این دوره با حضور اساتید برجسته و توانمند کشوری و استانی به مدت چهار هفته در اداره کل تبلیغات اسلامی همدان برگزار می‌شود.

کهریزی یادآور شد: در پایان این طرح به شرکت‌ کنندگان گواهینامه داده می‌شود.

کد مطلب 1189173

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