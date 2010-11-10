برگزاری نخستین دوره تخصصی آموزش مداحی در همدان

رضا کهریزی در گفتگو با خبرنگار مهر درهمدان هدف از برگزاری این طرح را آسیب‌ زدایی از مداحی و آموزش مداحان مجرب عنوان کرد و گفت: جلوگیری از انحراف و بسترسازی مناسب برای برگزاری مراسم عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) از دیگر اهداف این طرح است.

وی افزود: در این برنامه 120 نفر از مداحان مجرب عضو هیئت های مذهبی استان همدان شرکت دارند.

وی اظهار داشت: در این کلاس‌ ها مداحان در کلاس قرآن و تاریخ اسلام، آشنایی با شعر، سبک‌های شعری و آیینی و متون مداحی شرکت می‌ کنند.

دبیر اجرایی دوره تخصصی آموزش مداحی در همدان با بیان اینکه این طرح از 14 آبان آغاز شده و تا 12 آذر جاری ادامه دارد، خاطرنشان کرد: مراسم پایانی این طرح 12 آذر ماه سال جاری در اداره کل تبلیغات اسلامی همدان برگزار می‌شود.

وی اظهار داشت: این دوره با حضور اساتید برجسته و توانمند کشوری و استانی به مدت چهار هفته در اداره کل تبلیغات اسلامی همدان برگزار می‌شود.

کهریزی یادآور شد: در پایان این طرح به شرکت‌ کنندگان گواهینامه داده می‌شود.