مصرف نان سالانه هر گلستانی 72 هزار تومان است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حمید رضا میرآفتاب بعد از ظهر چهارشنبه در نشست با مسئولان نشریات استان افزود: در سال 87 دولت برای نان مردم استان 85 میلیارد تومان هزینه کرده و مردم گلستان دو میلیارد تومان آن را از طریق پرداخت وجه نان به نانوایی ها پرداخت کرده اند.

به گفته وی، با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها دولت درصدد است یارانه بخشهای مختلف کشور از جمله آرد و نان را در اختیار مردم قرار دهد تا خودشان، مدیریت منابع را برعهده داشته باشند.

عضو ستاد هدفمند کردن یارانه ها در استان گلستان از اصحاب رسانه و مطبوعات استان خواست که با دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها همراهی کامل داشته باشند و از ایجاد التهاب در جامعه خودداری کنند زیرا با خواست و اراده الهی و همت و همکاری همه جانبه مردم، این قانون به نحو احسن به مرحله اجرا در خواهد آمد.

میرآفتاب در بخش دیگری از سخنان خود از سرانجام قیمت نان با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها سخن به میان آورد و گفت: قیمت آرد نانوایان براساس قیمت ملی گندم تعیین می شود و به مراتب کمتر از بازار آزاد خواهد بود.

وی گفت: هم اکنون منتظر اعلام نرخ ملی گندم توسط ریاست جمهوری بوده و به محض اعلام این مبلغ قیمت واقعی آرد و نان اعلام می شود.



به گفته وی، در حال حاضر، آرد در بازار آزاد به نرخ 460 تا 500 تومان عرضه می شود که با اعلام نرخ ملی گندم و متناسب با آن، قیمت نانهای آزاد و دولتی مشخص می شود.

میرآفتاب در خصوص افزایش قیمت نان طی ماه های اخیر اضافه کرد: قیمت نان در قالب افزایش سنواتی خود بوده و نرخ پایه هر سال باید افزایش پیدا می کرد و ارتباطی به هدفمندی یارانه ها نداشته است.

وی کیفیت نان را ناشی از نوع آرد، نوع پخت و هنر واحد خبازی بیان کرد و گفت: طی سالهای 86 تا 89 نانوایان گلستانی دوره های آموزشی متعددی را در خصوص چگونگی پخت نان سپری کرده و کارخانجات آرد استان نیز به سمت استانداردسازی واحد تولیدی خود سوق یافته اند.

میرآفتاب افزود: علاوه بر شرکت غله و خدمات بازرگانی استان گلستان، معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان، سازمان صنایع و استاندارد بر روند تامین آرد و پخت نان نظارت دارند.

وی از مطبوعات استان خواست که در صورت مشاهده هر نوع آرد نامطلوب در واحدهای نانوایی مراتب را به واحد رسیدگی به شکایات اداره کل غله و خدمات بازرگانی گلستان اعلام نموده تا برخوردهای قانونی اعمال شود.

عضو هیئت مدیره شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه دو کشور، انگیزه اقتصادی را مهمترین عامل تاثیرگذار در تولید نان مرغوب بیان کرد و اظهار داشت: با رهاسازی نرخ آرد و اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها، حقوق واحدهای خبازی نیز تامین می شود هر چند که هم اکنون بیش از 75 درصد نانوایی های استان نان با کیفیت پخت می کنند.

به گفته میرآفتاب در ساختار اجرایی قانون هدفمند کردن یارانه ها، حداقل حقوق روزانه کارگر حدود 15 هزار تومان در نظر گرفته شده و دیگر بهانه ای برای پخت نان بی کیفیت به دلیل بی ثباتی شغلی در پرسنل وجود ندارد.

وی متذکر شد: با اجرای این قانون ، مردم نیز از نانوایی هایی که نان خوب پخت می کنند استقبال کرده و نانوایان به دنبال افزایش کیفیت نان خود خواهند بود .