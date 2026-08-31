برگزاری نخستین نمایشگاه لوازم، تجهیزات و خدمات هنرهای تجسمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه دائمی نمایشگاه لوازم تجهیزات و خدمات هنرهای تجسمی، آیدین مهدیزاده مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به برگزاری نخستین نمایشگاه تخصصی لوازم، تجهیزات و خدمات هنرهای تجسمی، از تاریخ ۴ لغایت ۸ آبان در برج میلاد تهران، به ضرورت ایجاد زیرساختهای پایدار اقتصادی در این حوزه پرداخت و اظهار کرد: یکی از مهمترین نیازهای امروز هنرمندان تجسمی، ایجاد بازارهای پایدار و دسترسی مستقیم به امکانات، تجهیزات و خدمات تخصصی است، موضوعی که میتواند هم به کاهش هزینههای هنرمندان و هم به تقویت چرخه اقتصادی هنر کمک کند.
وی افزود: یکی از خلأهای موجود در حوزه هنرهای تجسمی، نبود ارتباط مستقیم و شفاف میان هنرمندان، تولیدکنندگان و تأمینکنندگان تجهیزات است. هنرمندان در بسیاری از موارد برای تهیه ابزار حرفهای با واسطههای متعدد مواجه هستند که میتواند هزینه تهیه تجهیزات را افزایش داده و دسترسی به اطلاعات دقیق درباره کیفیت و اصالت کالا را دشوار کند.
مدیرکل هنرهای تجسمی ادامه داد: نخستین نمایشگاه تخصصی لوازم، تجهیزات و خدمات هنرهای تجسمی، با هدف کاهش همین فاصله و ایجاد ارتباط مستقیم میان جامعه هنری و تولیدکنندگان برگزار می شود. امکان معرفی توانمندیهای تولیدکنندگان، آزمایش تجهیزات، مذاکره و شکلگیری همکاریهای مستقیم از جمله ظرفیتهایی است که این رویداد میتواند در اختیار هنرمندان قرار دهد.
مهدیزاده با اشاره به ظرفیت تولیدکنندگان داخلی گفت: اگرچه آمار دقیق و تفکیکشدهای از سهم تولید داخل در تمام اقلام تجهیزات هنری در اختیار نداریم، اما در حوزههایی مانند رنگسازی، بوم، قلممو و برخی ادوات چاپ دستی، تولیدکنندگان ایرانی فعالیت جدی دارند و در بخشهایی نیز محصولات داخلی از کیفیتی برخوردارند که میتواند نیاز کشور را تا حد زیادی تأمین کند. سیاست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز حمایت از تولید باکیفیت و رقابتی داخلی است.
وی با بیان اینکه افزایش هزینه مواد اولیه و تجهیزات، فشار بیشتری بر معیشت هنرمندان وارد کرده است، اظهار کرد: معرفی هنرمندان به صندوق اعتباری هنر برای استفاده از تسهیلات و وامهای کمبهره یکی از مسیرهای حمایتی است، در کنار آن، ارتباط مستقیم میان تولیدکننده و مصرفکننده میتواند با کاهش واسطهها، امکان خرید با هزینه مناسبتر و حتی خریدهای گروهی و برخورداری از تخفیفهای ویژه را فراهم کند.
مدیرکل هنرهای تجسمی، تأمین امنیت شغلی و معیشتی را یکی از مهمترین مطالبات فراگیر هنرمندان دانست و عنوان کرد: این مطالبه در موضوعاتی مانند بیمه درمانی و تأمین اجتماعی، تسهیلات مالی و ایجاد امکان فروش آثار هنری نمود پیدا میکند. در همین راستا، پیگیری افزایش پوشش بیمه هنرمندان و گسترش حمایتهای صندوق اعتباری هنر، از برنامههای جدی این اداره کل است.
مهدیزاده همچنین از پیگیری حقوقی و اجرایی قانون خرید آثار هنری توسط دستگاههای دولتی به عنوان یکی از مسیرهای ایجاد بازار مطمئن برای هنرمندان نام برد و افزود: اجرای این ظرفیت قانونی میتواند به شکلگیری تقاضای پایدار برای آثار هنری و تقویت اقتصاد هنر کمک کند. در کنار آن، برگزاری مداوم رویدادهای تخصصی میتواند حلقه ارتباط میان تولید، عرضه، مصرف و بازار هنر را تقویت کند.
وی درباره چشمانداز این نمایشگاه تصریح کرد: هدف بلندمدت ما صرفاً برگزاری یک نمایشگاه نیست، بلکه به دنبال ایجاد یک بازار دائمی و تخصصی برای تجهیزات و خدمات هنرهای تجسمی هستیم. این نمایشگاه میتواند نخستین گام عملی در این مسیر باشد و در صورت استقبال، ظرفیت تبدیل شدن به یک رویداد مستمر یا حتی پایگاه دائمی فروش و ارائه خدمات تخصصی را خواهد داشت.
مهدیزاده با اشاره به تأثیر فناوریهای نوین بر هنرهای تجسمی مطرح کرد: هوش مصنوعی و ابزارهای دیجیتال را صرفاً تهدید نمیدانیم و سیاستگذاری در این حوزه در حال بهروزرسانی است. استفاده خلاقانه از فناوریهای جدید میتواند فرصت تازهای برای توسعه هنر ایجاد کند و به همین دلیل، توجه به رسانههای دیجیتال و آثار تولیدشده با هوش مصنوعی و همچنین برگزاری نشستها و کارگاههای آموزشی مرتبط در برنامههای پیشرو قرار دارد.
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