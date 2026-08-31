  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۲۳

برگزاری نخستین نمایشگاه لوازم، تجهیزات و خدمات هنرهای تجسمی

برگزاری نخستین نمایشگاه لوازم، تجهیزات و خدمات هنرهای تجسمی

مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ با تأکید بر ضرورت ایجاد بازارهای پایدار در حوزه هنر، از پیگیری افزایش پوشش بیمه‌ای هنرمندان، اجرای قانون خرید آثار هنری توسط نهادهای دولتی و ... خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه دائمی نمایشگاه لوازم تجهیزات و خدمات هنرهای تجسمی، آیدین مهدی‌زاده مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به برگزاری نخستین نمایشگاه تخصصی لوازم، تجهیزات و خدمات هنرهای تجسمی، از تاریخ ۴ لغایت ۸ آبان در برج میلاد تهران، به ضرورت ایجاد زیرساخت‌های پایدار اقتصادی در این حوزه پرداخت و اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین نیازهای امروز هنرمندان تجسمی، ایجاد بازارهای پایدار و دسترسی مستقیم به امکانات، تجهیزات و خدمات تخصصی است، موضوعی که می‌تواند هم به کاهش هزینه‌های هنرمندان و هم به تقویت چرخه اقتصادی هنر کمک کند.

وی افزود: یکی از خلأهای موجود در حوزه هنرهای تجسمی، نبود ارتباط مستقیم و شفاف میان هنرمندان، تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان تجهیزات است. هنرمندان در بسیاری از موارد برای تهیه ابزار حرفه‌ای با واسطه‌های متعدد مواجه هستند که می‌تواند هزینه تهیه تجهیزات را افزایش داده و دسترسی به اطلاعات دقیق درباره کیفیت و اصالت کالا را دشوار کند.

مدیرکل هنرهای تجسمی ادامه داد: نخستین نمایشگاه تخصصی لوازم، تجهیزات و خدمات هنرهای تجسمی، با هدف کاهش همین فاصله و ایجاد ارتباط مستقیم میان جامعه هنری و تولیدکنندگان برگزار می شود. امکان معرفی توانمندی‌های تولیدکنندگان، آزمایش تجهیزات، مذاکره و شکل‌گیری همکاری‌های مستقیم از جمله ظرفیت‌هایی است که این رویداد می‌تواند در اختیار هنرمندان قرار دهد.

مهدی‌زاده با اشاره به ظرفیت تولیدکنندگان داخلی گفت: اگرچه آمار دقیق و تفکیک‌شده‌ای از سهم تولید داخل در تمام اقلام تجهیزات هنری در اختیار نداریم، اما در حوزه‌هایی مانند رنگ‌سازی، بوم، قلم‌مو و برخی ادوات چاپ دستی، تولیدکنندگان ایرانی فعالیت جدی دارند و در بخش‌هایی نیز محصولات داخلی از کیفیتی برخوردارند که می‌تواند نیاز کشور را تا حد زیادی تأمین کند. سیاست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز حمایت از تولید باکیفیت و رقابتی داخلی است.

وی با بیان اینکه افزایش هزینه مواد اولیه و تجهیزات، فشار بیشتری بر معیشت هنرمندان وارد کرده است، اظهار کرد: معرفی هنرمندان به صندوق اعتباری هنر برای استفاده از تسهیلات و وام‌های کم‌بهره یکی از مسیرهای حمایتی است، در کنار آن، ارتباط مستقیم میان تولیدکننده و مصرف‌کننده می‌تواند با کاهش واسطه‌ها، امکان خرید با هزینه مناسب‌تر و حتی خریدهای گروهی و برخورداری از تخفیف‌های ویژه را فراهم کند.

مدیرکل هنرهای تجسمی، تأمین امنیت شغلی و معیشتی را یکی از مهم‌ترین مطالبات فراگیر هنرمندان دانست و عنوان کرد: این مطالبه در موضوعاتی مانند بیمه درمانی و تأمین اجتماعی، تسهیلات مالی و ایجاد امکان فروش آثار هنری نمود پیدا می‌کند. در همین راستا، پیگیری افزایش پوشش بیمه هنرمندان و گسترش حمایت‌های صندوق اعتباری هنر، از برنامه‌های جدی این اداره کل است.

مهدی‌زاده همچنین از پیگیری حقوقی و اجرایی قانون خرید آثار هنری توسط دستگاه‌های دولتی به عنوان یکی از مسیرهای ایجاد بازار مطمئن برای هنرمندان نام برد و افزود: اجرای این ظرفیت قانونی می‌تواند به شکل‌گیری تقاضای پایدار برای آثار هنری و تقویت اقتصاد هنر کمک کند. در کنار آن، برگزاری مداوم رویدادهای تخصصی می‌تواند حلقه ارتباط میان تولید، عرضه، مصرف و بازار هنر را تقویت کند.

وی درباره چشم‌انداز این نمایشگاه تصریح کرد: هدف بلندمدت ما صرفاً برگزاری یک نمایشگاه نیست، بلکه به دنبال ایجاد یک بازار دائمی و تخصصی برای تجهیزات و خدمات هنرهای تجسمی هستیم. این نمایشگاه می‌تواند نخستین گام عملی در این مسیر باشد و در صورت استقبال، ظرفیت تبدیل شدن به یک رویداد مستمر یا حتی پایگاه دائمی فروش و ارائه خدمات تخصصی را خواهد داشت.

مهدی‌زاده با اشاره به تأثیر فناوری‌های نوین بر هنرهای تجسمی مطرح کرد: هوش مصنوعی و ابزارهای دیجیتال را صرفاً تهدید نمی‌دانیم و سیاستگذاری در این حوزه در حال به‌روزرسانی است. استفاده خلاقانه از فناوری‌های جدید می‌تواند فرصت تازه‌ای برای توسعه هنر ایجاد کند و به همین دلیل، توجه به رسانه‌های دیجیتال و آثار تولیدشده با هوش مصنوعی و همچنین برگزاری نشست‌ها و کارگاه‌های آموزشی مرتبط در برنامه‌های پیش‌رو قرار دارد.

کد مطلب 6933248

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها