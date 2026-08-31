۷۰ برند مجاز برای واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج

به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه جامع تجارت در اطلاعیهای اعلام کرد: در راستای اجرای تصویبنامه شماره ۵۰۷۰۳/ت۶۳۸۸۱هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ هیأت وزیران در خصوص واردات خودرو سواری در سال ۱۴۰۴ از محل بند (ر) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴، امکان ثبتسفارش خودرو سواری (صرفا یک دستگاه) توسط هر ایرانی مقیم خارج کشور، پیش از این در سامانه جامع تجارت فراهم شده بود.
بر اساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور خارجه با حفظ تمامی شرایط و ضوابط پیشین، فهرست نشانهای تجاری مجاز خودرو به منظور واردات از این رویه بروزرسانی گردید.
در خصوص واردات خودروهای کارکرده از این رویه، صرفاً وجود شرکت خدمات پس از فروش برای نشان تجاری خودروی وارداتی (مطابق فهرست پیوست) کفایت مینماید و نیازی به صدور شناسنامه گارانتی نیست اما در خصوص واردات خودروهای نو با مکاتبه معاونت صنایع ماشین آلات و تجهیزات و انعقاد قرارداد خدمات پس از فروش با یکی از شرکت های مجاز خدمات دهنده و ثبت در سامانه جامع تجارت، نسبت به صدور شناسنامه گارانتی اقدام خواهد شد.
لازم به ذکر است با عنایت به ادامه رویه مذکور در ماده ۹۲ ضوابط ابلاغی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ (تصویبنامه شماره ۲۰۳۳۳۶/ت۶۴۰۰۰هـ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۶ هیأت وزیران)، ثبت سفارش خودرو از این رویه با رعایت تمامی مقررات پیشین، *تا پایان سال جاری* یعنی تا تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ امکانپذیر است.
خودروهای وارداتی از سوی ایرانیان مقیم خارج شامل برندهای مطرحی همچون BMW، Mercedes-Benz، Audi، Toyota، Lexus، Hyundai، Kia، BYD، Volkswagen، Nissan، Honda، Volvo، Changan و Geely است.
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