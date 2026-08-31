پزشکیان: کشورهای اسلامی اختلافات خود را بدون مداخله بیگانگان حل‌ کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیسجمهور اسلامی ایران، در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان در دیدار با آقای شهباز شریف نخستوزیر پاکستان، ضمن ابراز خرسندی از روند رو به گسترش روابط و مناسبات میان دو کشور و دو ملت، از حضور نخستوزیر و هیئت عالیرتبه پاکستانی در مراسم ادای احترام به پیکر شهدای اخیر ایران قدردانی کرد.
رئیسجمهور همچنین از مشارکت و نقش فعال و سازنده دولت پاکستان در مذاکراتی که به توافق اخیر منجر شد، تشکر و قدردانی کرد و اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران همچنان آمادگی دارد توافقی را که با تلاش دولت دوست و برادر پاکستان حاصل شده است، اجرا کند؛ مشروط بر اینکه طرف مقابل نیز به تعهدات خود پایبند باشد و آن را اجرا کند.
رئیسجمهور تأکید کرد: باور و اعتقاد جمهوری اسلامی ایران بر این است که صلح و امنیت باید در سراسر منطقه برقرار شود و انسانها فارغ از دین، مذهب و قومیت نباید درگیر جنگ، خشونت و نزاع باشند.
پزشکیان با استقبال از توافق مکه اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران از ابتدا بر این باور بوده است که اگر کشورهای اسلامی متحد و همدل باشند، رژیم صهیونیستی جرأت نخواهد کرد به این سادگی به کشورهای اسلامی حمله کند.
رئیس جمهور افزود: کشورهای اسلامی از ظرفیت و توانایی لازم برای حلوفصل اختلافات و مسائل داخلی خود برخوردارند و میتوانند بدون نیاز به مداخله بیگانگان، مشکلات و اختلافات خود را از طریق گفتوگو و همکاری برطرف کنند.
پزشکیان اقدام مشترک پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه در چارچوب توافق مکه را گامی در مسیر تقویت وحدت جهان اسلام دانست و از آن استقبال کرد و گفت: امیدواریم سایر کشورهای منطقه و کشورهای اسلامی نیز به این روند بپیوندند و همکاریهای خود را نهتنها در حوزه دفاعی، بلکه در عرصههای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نیز گسترش دهند.
نخستوزیر پاکستان نیز در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از ملاقات با رئیسجمهور اسلامی ایران، اظهار داشت: همواره در دیدارهای مختلف بر صداقت و راستی جنابعالی تأکید داشتهام و از گفتوگو و تعامل با شما خرسندم.
شهباز شریف با اشاره به افزایش رفتوآمد هیئتهای دیپلماتیک و توسعه رایزنیها میان دو کشور، گفت: افزایش تعاملات، همکاریها و هماهنگیهای میان ایران و پاکستان در ماههای اخیر، نتایج بسیار خوبی به همراه داشته است.
نخست وزیر پاکستان با اشاره به تنشها و تحولات اخیر در منطقه افزود: تلاطمها و ناامنیهای موجود نهتنها برای ملتهای منطقه، بلکه برای میلیونها نفر در سراسر جهان مشکلات و نگرانیهایی ایجاد کرده است و ضرورت دارد کشورهای منطقه برای پایان دادن به این وضعیت، همکاری و هماهنگی بیشتری داشته باشند.
شهباز شریف تأکید کرد: ما دو کشور برادر هستیم و وظیفه داریم برای صلح، رفاه و خوشبختی مردم خود و ملتهای منطقه تلاش کنیم. شادی و خوشبختی ملت ایران را شادی و خوشبختی خود و غم و ناراحتی مردم ایران را غم و ناراحتی خود میدانیم.
نخست وزیر پاکستان همچنین درباره توافق مکه اطمینان داد که این توافق ماهیتی دفاعی دارد و علیه هیچ کشوری نیست.
شهباز شریف اظهار داشت: هدف ما این است که اطمینان حاصل کنیم صلح و امنیت در منطقه برقرار باشد و از منافع کشورهای منطقه حفاظت شود.
نخستوزیر پاکستان با تمجید از دیدگاههای رئیسجمهور اسلامی ایران درباره ضرورت وحدت مسلمانان، گفت: همواره دیدگاههای جنابعالی درباره وحدت کشورهای اسلامی را تحسین کردهام و در این زمینه با شما کاملاً موافق هستم.
شهباز شریف با اشاره به حمایت افکار عمومی جهانی از جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: امروز اکثریت مردم جهان حق را به ایران میدهند و امیدواریم بتوانیم در چارچوب توافق و از مسیر گفتوگو، صلح و امنیت را در منطقه محقق کنیم.
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