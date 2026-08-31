ضرورت گذار از رویکرد سرزنش به درمان در مدیریت اعتیاد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمجتبی یاسینی، ظهر دوشنبه در نشست خبری سومین کنگره بین‌المللی و پنجمین کنگره ملی اعتیاد و رفتارهای پرخطر، اظهار کرد: اعتیاد یکی از مسائل مهم اجتماعی امروز است و نمی‌توان آن را تنها در چارچوب مصرف مواد مخدر بررسی کرد.

وی با اشاره به تأثیر عوامل مختلف بر شکل‌گیری سوءمصرف مواد افزود: مؤلفه‌های زیستی و روان‌شناختی در کنار شرایط اجتماعی، اقتصادی، جامعه‌شناختی و حتی سیاسی می‌توانند در بروز و تداوم اعتیاد نقش داشته باشند؛ بنابراین مواجهه با این پدیده نیازمند نگاهی جامع و انسان‌محور است.

رئیس کنگره اعتیاد و رفتارهای پرخطر ادامه داد: دامنه رفتارهای پرخطر نیز گسترش یافته و موضوعاتی همچون رفتارهای جنسی، قمار و استفاده آسیب‌زا از شبکه‌های مجازی را دربرمی‌گیرد؛ از این رو لازم است این مسائل با رویکردی عمیق و چندبعدی مورد توجه قرار گیرند.

یاسینی با اشاره به بحران‌های فردی و اجتماعی مؤثر بر گرایش افراد به مواد مخدر، بر ضرورت آمادگی تیم‌های سلامت برای مواجهه با این بحران‌ها و پیامدهای ناشی از آنها تأکید کرد.

وی تغییر رویکرد در حوزه درمان را ضروری دانست و گفت: باید از سرزنش افراد به سمت درمان حرکت کنیم و با تقویت آموزش و اقدامات پیشگیرانه، تقاضا برای مصرف مواد را کاهش دهیم.

یاسینی ادامه داد: کاهش استرس و توجه به عوامل اجتماعی می‌تواند در پیشگیری از اعتیاد مؤثر باشد و در بخش درمان نیز اقدامات کاهش آسیب و استفاده مناسب از داروهای جایگزین می‌تواند به کنترل شرایط کمک کند.

رئیس پنجمین کنگره ملی اعتیاد و رفتارهای پرخطر همچنین خانواده‌درمانی و مداخلات روان‌درمانی را از دیگر محورهای مهم دانست و بر ضرورت تعامل بیشتر میان درمانگران، سیاستگذاران و فعالان حوزه حقوقی تأکید کرد.

یاسینی فناوری‌های نوین را یکی از ظرفیت‌های آینده برای پیشگیری از عود اعتیاد عنوان کرد و افزود: تلفن‌های همراه، ساعت‌های هوشمند و سایر فناوری‌ها می‌توانند در آینده امکان شناسایی و مداخله پیشگیرانه در برابر استرس‌ها و عواملی را که زمینه‌ساز بازگشت به اعتیاد هستند، فراهم کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت برگزاری کنگره‌های علمی اظهار کرد: تولید علم زمانی اثربخش خواهد بود که فاصله میان دانشگاه و جامعه کاهش یابد و دانش تولیدشده به اقدام و حل مسئله منجر شود.

یاسینی در پایان ابراز امیدواری کرد این کنگره بتواند با تقویت رویکردهای علمی و کاربردی، زمینه شناسایی افراد در معرض خطر پیش از ابتلا و مداخله درمانی پیش از پیچیده شدن مشکلات اعتیاد را فراهم کند.

سومین کنگره بین‌المللی و پنجمین کنگره ملی اعتیاد و رفتارهای پرخطر از یازدهم شهریورماه به مدت سه روز به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد برگزار می‌شود.