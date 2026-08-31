به گزارش خبرنگار مهر، آیین افتتاح و بهرهبرداری از پروژه زیرسازی و روکش آسفالت محور روستایی هومیان امروز دوشنبه ۹ شهریورماه ۱۴۰۵ و همزمان با هفته دولت برگزار شد.
این پروژه در مجموع به طول ۹.۵ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۳۷۰ میلیارد ریال اجرا شده و با بهرهبرداری از آن، بخشی از زیرساختهای حملونقل روستایی شهرستان کوهدشت ارتقا یافت.
این مراسم با حضور احسان کرمزاده سرپرست معاونت عمرانی استانداری لرستان، مراد ناصری فرماندار کوهدشت، علی امامیراد نماینده مردم کوهدشت و رومشکان در مجلس شورای اسلامی، معاونان برنامهریزی و عمرانی فرمانداری، بخشدار مرکزی، مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای لرستان و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد.
اجرای طرحهای بهسازی، زیرسازی و آسفالت راههای روستایی از جمله اقدامات زیرساختی در راستای ارتقای کیفیت راههای ارتباطی، تسهیل تردد روستاییان و بهبود دسترسی مناطق روستایی به محورهای اصلی محسوب میشود.
بهرهبرداری از محور روستایی هومیان در شهرستان کوهدشت نیز در همین راستا، زمینه بهبود وضعیت تردد و دسترسی ساکنان مناطق پیرامونی این محور را فراهم کرده است.
نظر شما