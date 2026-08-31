به گزارش خبرگزاری مهر، در بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه، حیدری آسیابی، رئیس سازمان زندانها با اشاره به پخش گزارش اخیر مربوط به آزادی زندانیان از رسانه ملی، اظهار کرد: میزان بدهی واقعی فردی که در این گزارش اعلام کرد بخاطر ۷۰ میلیون تومان در زندان به سر میبرد، ۴۰۰ میلیون تومان میباشد (البته این یکی از محکومیتهای فرد مورد اشاره است و وی جرائم دیگری نیز مرتکب شده است که به همان دلیل در حبس بوده است) لکن فرد نامبرده بر سر پرداخت ۷۰ میلیون تومان به شاکی خود، با او به توافق رسیده است و از همینرو، فرد زندانی در مقابل دوربین و رسانهها، صرفاً عدد توافقی خود با شاکی را طرح کرد.
وی در ادامه، با اشاره به بازدید خود از کانون اصلاح و تربیت استان تهران اظهار کرد: از ۵۰ محکوم به جرم قتل در کانون اصلاح و تربیت، فقط یک نفر محکوم به قصاص داریم و ۴۹ نفر دیگر با رعایت دقیق ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی ناظر بر موضوع رشد و کمال عقلی، مجازاتهای حبس و دیه گرفتهاند.
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