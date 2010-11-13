ایرانیها دوست داشتنی و مهمان نواز هستند

آنتوان اسفر در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان افزود: به دلیل شایعه پراکنی‌ها و عوام فریبی غرب، بسیاری از مردم در اروپا و غرب، ایران را با چهره‌ای غیرمتعارف می شناسند این در حالیست که هر کس با یک بار سفر به ایران متوجه می‌شود واقعیت غیر از این است.

وی ادامه داد: مردم ایران انسانهایی دوست داشتنی و مهمان نواز و مهربان هستند و من درصدد رفع این ذهنیت از افکار جهانی هستم.

شرق شناس و اسلام شناس فرانسوی افزود: افراد زیادی در اروپا در خصوص ایران و ایرانیان سئوال می پرسند که به جاست با تدابیری ویژه چهره واقعی این کشور را نشان داد.

دنیا به یک روستای کوچک تبدیل شده است

وی با اشاره به اینکه دنیا با وجود توسعه و افزایش جمعیت به یک روستای کوچک تبدیل شده، تصریح کرد: آنچه که امروز در یک گوشه‌ای از جهان اتفاق می‌افتد بی ارتباط با سایر مردم در کشورهای دیگر دنیا نیست و همه کشورها به نحوی در اقصی نقاط جهان به هم مرتبط هستند گویی سرنوشتها به هم گره خورده است.

اسفر تصریح کرد: انسانها برای برقراری صلح و امنیت در جهان نیازمند تعامل و اتحاد و پرهیز از دشمنی و تفرقه هستند و دستهای افراد باید در هم فشرده شود تا پلهای ارتباطی میان ملتها ایجاد شود.

تظاهرات مردم در فرانسه به سبب آگاهی آنان از عملکرد دولتمردان است

وی در پاسخ به سوال خبرنگارمهر مبنی بر اینکه آیا عدالت اجتماعی و احترام به حقوق شهروندان و حقوق بشر از سوی دولتمردان فرانسه اجرا می شود، اظهار داشت: زمانی که من با دختر 9 ساله خود در خیابان قدم می‌زدم سه مرتبه مقابل پلیس فرانسه به رئیس جمهور وقت ناسزا گفتم که پلیس با تعجب گفت تو دیوانه‌ای و رفت و من به دخترم گفتم اینجا فرانسه است.

اسفر ادامه داد: اگر امروز شاهد تظاهرات در کشور فرانسه هستید به دلیل آگاهی مردم از عملکرد دولتمردان و احساس مسئولیت به عنوان یک شهروند است و مردم به خوبی آزادی و مسئولیت پذیری را درک می کنند.

سایتهای توریستی در ایران کافی نیست

این شرق شناس و اسلام شناس فرانسوی با اشاره به جاذبه‌های توریستی و گردشگری متعدد در ایران اظهار داشت: با وجود جاذبه های گردشگری متعدد در ایران سایتهای توریستی در این کشور کافی نیست.

اسفر با بیان اینکه در ایران و به ویژه اصفهان بناها و آثار تاریخی بی نظیری وجود دارد که هر بیننده‌ای را از سراسر جهان به سوی خود می‌کشد، خاطرنشان کرد: با وجود جاذبه‌های طبیعی و مصنوعی گردشگری در ایران، سایتهای توریستی کافی در این کشور وجود ندارد که لازم است برای جذب توریسم از سراسر دنیا زیر ساختهای گردشگری را توسعه دهند.