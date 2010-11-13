تکلیف جدید اعضای اتاقهای بازرگانی و تعاون در فروش کالا و خدمات

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس امروز شنبه در ادامه بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه کشور مصوب کردند پس از انجام این تکلیف تاییدیه اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی را هنگام صدور و تمدید کارت بازرگانی تسلیم کنند.

بنا براین گزارش همچنین نمایندگان مجلس با ماده 68 مکرر 9 لایحه برنامه پنجم توسعه کشور مخالفت کردند.

بر اساس این ماده، با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ماده 7 قانون برنامه سوم و بند (ی) ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه برای اجرا در طول برنامه پنجم تنفیض می شد .

در ادامه پیشنهاد حذف این ماده از سوی قاضی پور مطرح شد و صادق نماینده آستانه اشرفیه، جمشید انصاری نماینده زنجان و فولادگر نماینده اصفهان بر اساس قانون اساسی نسبت به آن تذکر دادند و بر این اساس نیز پس از رای گیری ماده 68 مکرر 9 این لایحه حذف شد.