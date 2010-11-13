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۲۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۲:۰۲

مجلس تصویب کرد :

تکلیف جدید اعضای اتاقهای بازرگانی و تعاون در فروش کالا و خدمات

تکلیف جدید اعضای اتاقهای بازرگانی و تعاون در فروش کالا و خدمات

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تمامی اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مکلف کردند یک در هزار رقم فروش کالا و خدمات خود را حسب مورد به حساب اتاق های مذکور واریز کنند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس امروز شنبه در ادامه بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه کشور مصوب کردند پس از انجام این تکلیف تاییدیه اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی را هنگام صدور و تمدید کارت بازرگانی تسلیم کنند.

بنا براین گزارش همچنین نمایندگان مجلس با ماده 68 مکرر 9 لایحه برنامه پنجم توسعه کشور مخالفت کردند.

بر اساس این ماده، با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ماده 7 قانون برنامه سوم و بند (ی) ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه برای اجرا در طول برنامه پنجم تنفیض می شد . 

در ادامه پیشنهاد حذف این ماده از سوی قاضی پور مطرح شد و صادق نماینده آستانه اشرفیه، جمشید انصاری نماینده زنجان و فولادگر نماینده اصفهان بر اساس قانون اساسی نسبت به آن تذکر دادند و بر این اساس نیز پس از رای گیری ماده 68 مکرر 9 این لایحه حذف شد.

کد مطلب 1190629

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